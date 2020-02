São Paulo tem que vender atletas, não comprar, diz Raí em reunião do Conselho Deliberativo

O diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, afirmou ao Conselho Deliberativo do clube, em reunião realizada na noite da quinta-feira, que o momento é de vender jogadores, não de contratar, segundo relato publicado pelo UOL.





O São Paulo não trouxe nenhum novo jogador para esta temporada. O principal investimento do clube foi na compra dos direitos do goleiro Tiago Volpi, que estava emprestado pelo Querétaro, do México. O negócio custou US$ 5 milhões (cerca de R$ 22 milhões).





A necessidade de fazer caixa com a venda de atletas é conhecida desde o final do ano passado, quando ficou claro que o clube fecharia 2019 com déficit de R$ 180 milhões.





Apesar disso, o São Paulo resistiu à investido do Ajax, da Holanda, que tentou contratar o jovem Antony em janeiro. Os europeus ofereceram o equivalente a R$ 117 milhões para levar o atacante, mas a diretoria tricolor segurou na expectativa de que o jogador se valorize ainda mais durante esta temporada – ele é tido como nome provável da Seleção nas Olimpíadas de Tóquio.





Globo Esporte