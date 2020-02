Schalke 04 é multado em R$ 236 mil após cânticos racistas contra jogador do Hertha

O Schalke 04 foi multado em 50 mil euros (cerca de R$ 236 mil) por cânticos racistas port parte de seus torcedores fizeram durante a vitória sobre o Hertha Berlin, na semana passada, pela Copa da Alemanha. A punição foi determinada nesta terça-feira pela Federação Alemã de Futebol (DFB).





O jogador do Hertha, Jordan Torunarigha, disse que foi alvo de fãs do Schalke repetidamente durante o jogo. E a DFB confirmou que o jogador foi abusado racialmente aos 85 minutos por um grupo de torcedores.





A entidade diz no comunicado que o Schalke poderia usar até 16 mil euros de fundos próprios para projetos de combate ao racismo e à discriminação, com esse valor sendo deduzido da multa. O DFB alertou o Schalke de sanções mais duras em caso de novo incidente racista.





Esta não é a primeira vez que o Schalke está no centro das atenções pelo racismo. O presidente do Schalke, Clemens Toennies, deixou o cargo por três meses no ano passado devido a comentários que a DFB disse serem racistas. Mais tarde, ele pediu desculpas.





Globo Esporte