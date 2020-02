Sem Cristiano Ronaldo, Juventus vence o Brescia com golaços e seca a Inter

Dependendo do brilho de Cristiano Ronaldo nos últimos jogos, a Juventus não precisou do craque para vencer o Brescia. Com o astro português poupado, a Velha Senhora superou a equipe de Mario Balotelli por 2 a 0, neste domingo, em casa. Dybala e Cuadrado marcaram os belos gols da partida.





Com o triunfo neste domingo, a Juventus chega a 57 pontos e volta a estar na liderança do Campeonato Italiano - ao menos momentaneamente. Para seguir na ponta, a Velha Senhora precisa secar a Inter de Milão, que tem 54 (e vantagem no saldo de gols) e ainda enfrentará a Lazio, terceira colocada, às 16h45 (de Brasília). O Brescia segue como penúltimo.





A Juventus não contou com Cristiano Ronaldo no confronto deste domingo. Segundo a imprensa italiana, o próprio astro pediu para ser poupado do confronto em casa - e nem mesmo foi relacionado. Na próxima semana, a Juve pegará o Lyon pela Liga dos Campeões, especialidade do craque. Antes, porém, ainda enfrentará o SPAL pelo Italiano. Será que CR7 atuará?





Em um dia em que desperdiçou muitas chances, a Juventus garantiu a vitória com dois belos gols. O primeiro veio dos pés de Dybala, batendo falta com uma bomba no canto do goleiro. E o segundo foi marcado por Cuadrado, mas teve o brilho de um toque de letra de Matuidi.





Em um primeiro tempo em que vinha se defendendo bem, o Brescia viu o jogo ser praticamente decidido por conta de um lance: a falta cometida por Ayé em Ramsey, que rendeu o cartão vermelho ao atacante do Brescia - e depois se transformou no gol de Dybala.





Fora dos gramados há seis meses, desde agosto, por conta de grave lesão, Chiellini voltou a atuar neste domingo e foi ovacionado pelos fãs da Juventus. O capitão da equipe substituiu Bonucci e vestiu a braçadeira diante dos gritos e palmas dos torcedores.





