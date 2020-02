Sérgio Sette Câmara e Felipe Nasr testam carro de Fórmula Indy na equipe Carlin em Austin

(Foto: Joe Portlock/FIA F2)









Sérgio Sette Câmara num carro da IndyCar? A resposta é sim. O piloto mineiro foi convidado pelo dono da equipe Carlin para participar dos testes coletivos da categoria e conhecer o carro da equipe inglesa da categoria. O quarto colocado da F-2 em 2019 está entre os 26 nomes que foram chamados para as atividades que vão acontecer nos próximos dias 11 e 12 no Circuito das Américas, em Austin, no estado americano do Texas.





Para os testes desta semana, a Carlin vai contar ainda com outro brasileiro. Felipe Nasr vai estar ao lado de Sette Câmara nas atividades de pista. Esse vai ser o primeiro contato do mineiro com um carro da categoria.





Piloto de testes da McLaren na F1 no ano passado, Sérgio Sette Câmara mostrou muito entusiasmo ao falar sobre o convite da Carlin.





- Estou muito feliz em voltar a acelerar em uma categoria veloz, do mais alto nível. Fiquei honrado com o convite da Carlin uma vez que, em minha carreira, já tive a oportunidade de competir com eles na F-3 (Macau) e uma temporada inteira na F2. Eles são extremamente competentes e tenho certeza poderão me oferecer um carro diferenciado para o meu primeiro contato com a F-Indy. Estou ansioso para voltar à pista, ainda mais pilotando um carro completamente diferente de tudo o que já guiei - comentou o piloto de 21 anos.

Futuro indefinido para ambos

Após uma boa temporada na F-2 em 2019, Sérgio Sette Câmara ainda não declarou por qual categoria ou equipe deve correr em 2020. O natural de Minas Gerais é o único brasileiro na atualidade a ter a superlicença necessária para correr na Fórmula 1.





Sette Câmara continua como piloto de testes da McLauren na elite do automobilismo, ao lado de Oliver Turvey. Uma das possíveis opções é que o piloto continue na categoria de acesso a F1 por mais um ano, ou corra na IndyCar.





Já Nasr, que correu na F1 em 2015 e 2016 pela Sauber, em princípio segue correndo na IMSA, categoria de protótipos nos Estados Unidos. Em 2018, o brasiliense foi campeão, e está cotado para disputar algumas provas da Indy neste ano.





