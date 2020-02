Sesi-Bauru vence Osasco, ultrapassa rival e entra no G-4 da Superliga feminina

(Foto: João Neto/Fotojump)









O Sesi-Bauru venceu o Osasco por 3 sets a 0 (parciais de 21/25, 18/25 e 24/26), na noite deste sábado, no ginásio José Liberatti, em Osasco. O duelo foi válido pela sétima rodada do returno da Superliga feminina.





A oposta Polina Rahimova foi a maior pontuadora da partida, com 21 pontos. Dani Lins foi a vencedora do troféu Viva Vôlei.





Com a vitória o Sesi-Bauru ultrapassa o Osasco, ficando na quarta posição com 36 pontos. O time da Grande São Paulo fica em quinto com 35 pontos.





O Osasco encara o Flamengo na próxima quinta-feira, às 20h, no ginásio José Liberatti, em Osasco. O Sesi-Bauru enfrenta o Minas pela nona rodada do returno – o jogo da oitava rodada está adiado –, no dia 28 de fevereiro (sexta-feira), às 20h, na Arena Minas, em Belo Horizonte.





