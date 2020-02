Sherwin-Williams é a nova patrocinadora do Rio Open 2020

A Sherwin-Williams, empresa global líder em revestimentos, presente em mais de 120 países, e no Brasil há 75 anos, estará presente no Rio Open 2020, como uma das patrocinadoras oficiais do torneio. A empresa participa pela primeira vez do evento, que é considerado o maior campeonato de tênis da América do Sul. Em posição de destaque, o estande da companhia oferecerá atividades para interagir com o público. Haverá uma ação de fotos, com cenários criativos do universo do tênis e uma sessão exclusiva de autógrafos com Fernando Meligeni, ex-tenista profissional e comentarista.





«O Rio Open é referência no segmento de tênis, trazendo grandes nomes do esporte, todo ano. Estamos muito felizes em patrocinar o evento, que gera uma grande oportunidade de aproximar a nossa marca do público. Com certeza, não poderíamos deixar de participar do campeonato que é sucesso de público e faz parte do calendário esportivo do Rio, recebendo 50 mil pessoas em 2019», explica Luiz Piva, diretor de marketing da Sherwin-Williams no Brasil.





O evento está na sétima edição e começou em 15 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Para a final do campeonato, no dia 23, a Sherwin-Williams preparou uma ação exclusiva, com Fernando Meligeni, ex-tenista profissional, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003, e o público presente, com uma sessão de autógrafos para os torcedores e fãs de tênis.