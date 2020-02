Sicredi renova patrocínio à Copa do Brasil e estende Prêmio Defesa Mais Bonita a todas as fases do campeonato

O Sicredi, instituição financeira pioneira do cooperativismo de crédito no Brasil, renovou o contrato de patrocínio à Copa do Brasil e pelo quinto ano consecutivo terá sua marca exposta durante os jogos de um dos principais campeonatos de futebol do país, reforçando seu apoio e o incentivo ao esporte. A novidade deste ano é o novo formato do Prêmio Defesa Mais Bonita, que ao invés de contemplar somente o melhor goleiro da Copa, vai premiar também o melhor defensor de cada fase da competição.





Em 2019, o Sicredi entregou o Prêmio Defesa Mais Bonita ao goleiro titular do Flamengo, Diego Alves. Neste ano, os organizadores da Copa do Brasil farão uma seleção prévia das melhores defesas nas oito fases da competição e uma geral para votação popular. Os torcedores podem votar pelo perfil do campeonato no Twitter ou acompanhar pelas redes sociais do Sicredi, que repostará o conteúdo.





O patrocínio do Sicredi à Copa do Brasil inclui exposição da marca na comunicação visual dos estádios e arenas, em painéis estáticos e de LED, durante sorteios realizados pela organização da Copa, em todas as redes sociais da competição. O torneio teve início no dia 5 de fevereiro e, ao todo, serão 120 jogos e participação de 91 clubes de todos os estados e divisões.





Para Fernando Di Diego, gerente de Marketing do Centro Administrativo do Sicredi, o patrocínio à Copa do Brasil contribui para que a instituição avance com o cooperativismo de crédito no país. “O Sicredi apoia ações que possam levar lazer, cultura e desenvolvimento econômico à população e que também possam despertar o interesse pelo nosso negócio. O futebol é uma das maiores paixões do brasileiro e tem, principalmente, uma participação muito significativa de jovens e mulheres, públicos que temos interesse em atrair cada vez mais para o cooperativismo de crédito”, afirma.