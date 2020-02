Son marca duas vezes, um deles nos acréscimos, e Tottenham vence Aston Villa de virada

Em um jogo marcado por falhas e redenções, o Tottenham contou com o brilho do atacante Son Heung-min para vencer de virada o Aston Villa por 3 a 2. O jogador sul-coreano fez dois gols, sendo um deles nos acréscimos, e ajudou a colocar o time de José Mourinho na zona de classificação às competições europeias.





O Tottenham soma agora 40 pontos e ocupa a quinta posição do Campeonato Inglês após 26 rodadas disputadas. Caso a punição dada pela Uefa ao Manchester City, os Spurs herdariam uma vaga na Champions da próxima temporada (isso, claro, se mantenha ao menos no quinto lugar). O Aston Villa, por sua vez, tem 25 pontos (17ª posição) e está a apenas um ponto da zona do rebaixamento.





Falhas e redenções





Aos nove minutos, El Ghazi partiu em velocidade pela ponta direita e cruzou. Alderweireld foi tentar cortar, mas bisonhamente acabou marcando contra no Villa Park, casa do Aston Villa, em Birmingham.





No entanto, o zagueiro belga se redimiu ainda no primeiro tempo. Aos 27, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Alderweireld, que girou e, como um autêntico centroavante, acertou um belo chute no ângulo.





Nos acréscimos da etapa inicial, o VAR, tão criticado pelo técnico José Mourinho, flagrou um pênalti para o Tottenham. Son cobrou, o goleiro defendeu, mas no rebote o próprio craque sul-coreano virou o marcador.





No segundo tempo, outro momento de redenção. O zagueiro Engels, que cometeu o pênalti que originou o segundo gol dos Spurs, subiu mais alto que Alderweireld e igualou o marcador aos oito minutos. Primeiro gol de cabeça do Aston Villa na Premier League.





Nos acréscimos, depois de muita pressão, o Tottenham chegou ao triunfo com Son marcando após se aproveitar de uma falhar de Engels e dar uma bela arrancada em velocidade. Após a partida, Son ainda sofreu "bullying" com José Mourinho durante uma entrevista (veja abaixo).





