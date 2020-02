Técnico do Barcelona abre o jogo sobre reforços: "É óbvio que precisamos de um atacante"

O técnico do Barcelona, Quique Setién, voltou a ser perguntado sobre a necessidade do clube contratar um novo atacante, depois da lesão do uruguaio Luis Suárez e de mais um problema muscular de Ousmane Dembélé. Mas desta vez o treinador foi direto ao assunto, revelando que o Barça trabalha com uma lista de nomes e que há um perfil em mente.





- É óbvio que precisamos que venha alguém. Se for possível, que seja um atacante o mais versátil possível. Não é fácil. Agora mesmo o mercado está como está. A verdade é que primeiro precisamos de autorização. Nomes temos alguns, apesar de que há condicionantes. É óbvio que necessitamos que venha alguém, que nos ajudará - afirmou Setién, em entrevista coletiva neste sábado.





Se a chegada de um atacante já era cogitada após a lesão de Suárez, ela ficou quase que obrigatória com a nova lesão de Dembélé. Atualmente o elenco do Barcelona só conta com Lionel Messi, Antoine Griezmann e Ansu Fati como atacantes. Segundo o "Mundo Deportivo", os principais alvos são Willian José, da Real Sociedad, Lucas Pérez, do Alavés e Ángel Rodríguez, do Getafe.





A janela de inverno para transferências internacionais já está fechada. Mas com a recente lesão de Dembélé, o Barcelona entrou com um requerimento junto à Federação Espanhola de Futebol. Setién descartou contratações para outros setores do time que não o ataque.





- Em princípio temos alguns jogadores que vieram da filial (Barcelona B). Há outros garotos que estamos vendo. Temos 14 fichas. Vamos nos ajeitar e buscar as melhores soluções. Acreditamos que a posição importante está na frente. Temos jogadores que podem ser colocados em diferentes posições - disse o técnico do Barcelona.





