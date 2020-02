Técnico do Botafogo-SP busca explicações para goleada sofrida em casa

(Foto: Léo Roveroni/Agência Mirassol)

Ainda digerindo a goleada de 6 a 0 sofrida para o Mirassol, o técnico do Botafogo-SP Wagner Lopes tentou buscar explicações para a derrota logo após a partida, em entrevista coletiva. O treinador classificou o jogo como “uma das maiores vergonhas” que passou em toda a sua carreira.





"Com muita tristeza que venho aqui pedir desculpa para o nosso torcedor. Foi uma das maiores vergonhas que passei na minha vida. Nós não duelamos e eles atropelaram a gente dentro da nossa casa. Estou à frente da comissão técnica, mas cada um aqui sabe das suas responsabilidades. É inadmissível e precisamos buscar soluções", disse.





O treinador também disse que a conversa com os jogadores foi dura, principalmente pelos resultados negativos neste começo de campeonato, que colocam a equipe na lanterna geral da competição.





"Estamos buscando soluções, a conversa com os jogadores foi dura. Temos que ter vergonha na cara e não aceitar isso que aconteceu. Isso tem que ficar na memória dos jogadores para que eles não aceitem o que aconteceu. Todos precisam se doar mais e tentar ser melhor para que isso nunca mais volte a acontecer".





Lopes explica que nada deu certo no jogo, o que facilitou o adversário a chegar com perigo e fazer os gols.









"Nós tivemos erros individuais e coletivos ao mesmo tempo. Nos escanteios tivemos contra-ataques e foi uma sucessão de erros. Quando erramos situações simples, vai complicando. Perdemos todos os duelos no um contra um e sofremos esse baque por estarmos desorganizados. Dói muito, ninguém quer jogar mal e encaramos essa derrota com muita tristeza. Peço desculpa para o nosso torcedor e quero dizer que vamos dar o nosso melhor para que isso nunca mais aconteça”.

Diretoria

O presidente Osvaldo Festucci concedeu coletiva logo após o treinador e as explicações não foram animadoras. Disse que a equipe estava com um orçamento apertado para as contratações em 2020 e o que o momento não é de se lamentar.





É necessário salientar que o Botafogo passou por um processo de clube-empresa, administrado pelo empresário Adalberto Baptista, o que, na teoria, poderia mudar a situação financeira do clube. Segundo Festucci, o orçamento liberado por Baptista não foi o suficiente para grandes contratações.





"Todos os jogadores que foram contratados tiveram minha participação, então divido a responsabilidade com a nossa diretoria. O encaixe não está acontecendo, mas só vamos mudar isso quando todos tiverem atitudes positivas. Sei que é difícil, mas temos que dar a cara a tapa nesse momento e assumir os erros", explicou o treinador Wagner Lopes.

Torcida

Torcedores protestaram logo após a goleada em frente ao Estádio Santa Cruz. Entre os nomes citados, pediram a saída de Adalberto Baptista, Gustavo Oliveira, que encabeça a Botafogo S/A, além de Léo Franco, muito criticado pela torcida desde a péssima campanha no Paulista de 2019.