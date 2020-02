Técnico Wagner Lopes é demitido do Botafogo-SP

O técnico Wagner Lopes foi demitido do Botafogo-SP, confirmou neste domingo a assessoria de imprensa do clube.





A demissão foi confirmada após uma conversa entre a diretoria e o treinador na tarde do sábado após o empate do Pantera com o Água Santa no estádio Santa Cruz, em meio à pior campanha do time no Paulistão desde 1983 e ao risco de rebaixamento.





O novo comandante da equipe já está definido e deve ser anunciado na segunda-feira.





Wagner Lopes foi anunciado pelo clube em novembro do ano passado para a vaga de Hemerson Maria. Anteriormente, ele já havia comandado o tricolor no Paulistão de 2014.





Risco de rebaixamento





A situação do Pantera no Paulistão é complicada. Com apenas dois pontos em seis partidas - o que representa a metade de jogos da primeira fase -, o time do Santa Cruz ainda não venceu, está em último lugar no grupo B e acumula a pior campanha da competição com 16 gols sofridos e apenas quatro marcados.





O elenco tem somente mais seis confrontos pelo estadual para se afastar da degola.





Globo Esporte