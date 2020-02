Thiago Braz desiste da temporada Indoor do salto com vara e assiste à nova vitória de Mondo Duplantis

(Foto: Rafael Bello/COB)









O campeão olímpico Thiago Braz foi a grande ausência da prova de salto com vara do Meeting Indoor de Atletismo de Liévin, na França, nesta quarta-feira, e vencida sem dificuldades pelo sueco Armand Duplantis. A justificativa para a desistência do brasileiro foi a de que ele optou por intensificar seus treinos na Itália.





Após saltar 5,74m, no Meeting de Perche Elite Tour, no dia 8, Thiago Braz zerou a prova no Meeting de Berlin, no dia 14. E os desempenhos fizeram com que o brasileiro abortasse sua participação tanto em Liévin quanto em Clermont-Ferrand, também na França, no dia 19, o que colocou fim à sua temporada Indoor.





- Optamos por perpetuar o treinamento vigoroso que estamos fazendo com o Thiago. Também queremos estar por perto, observando cada atividade e evolução, para mantermos o nível de intensidade. Nosso foco é chegar nas Olimpíadas de Tóquio 100% preparados - explicou o técnico Vitaly Petrov, que está com o brasileiro na Itália.





Ninguém supera Mondo Duplantis





Por um pequeno toque na descida do salto, Armand Duplantis deixou de estabelecer seu terceiro recorde mundial no salto com vara, em um intervalo de 11 dias. Mesmo assim, o sueco de 20 anos, conhecido por Mondo, dominou a disputa em ao vencê-la com a marca de 6,07m.





Apesar da desistência de Thiago Braz, o atual campeão olímpico, participaram da prova em Liévin os campeões mundiais Sam Kendricks, dos EUA, atual dono do título, e o polonês Pawel Wojciechowski, que o conquistou em 2011. E Mondo Duplantis mostrou o quanto tecnicamente está acima dos demais.





Para chegar às tentativas de superar a marca de 6,19m, que melhoraria o seu atual recorde mundial de 6,18m, Mondo Duplantis saltou por quatro vezes: 5,60m, 5,80m, 5,90m e 6,07m. E a cada marca superada, os adversários ficaram pelo caminho: o belga Ben Broeders, o terceiro colocado, não saltou além de 5,80m, e Kendricks, o segundo, parou nos 5,95m.





Com o salto de 6,19m, Mondo Duplantis, que nasceu nos Estados Unidos, teria superado o seu recorde de 6,18m estabelecido em Glasgow, na Escócia, no sábado. A primeira vez que conseguiu a marca mundial foi no dia 8, na Polônia, quando saltou 6,17m.





Globo Esporte