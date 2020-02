Tiago Nunes avalia começo de Luan no Corinthians: "Querem que resolva tudo a cada partida"

(Foto: Ricardo Moreira/Estadão Conteúdo)









Dono de quatro gols na temporada, Luan foi um dos assuntos abordados por Tiago Nunes, técnico do Corinthians, em coletiva de imprensa após a derrota por 2 a 1 para o Água Santa, em Diadema, pelo Campeonato Paulista. O treinador fez questão de citar que seu jogador é um dos que mais participa dos jogos.





Quando o Corinthians atua no 4-4-2, com Vagner Love e Boselli no comando do ataque, Luan ganha liberdade para flutuar entre o lado direito e o meio-campo. Para Tiago, está ao lado do volante colombiano Victor Cantillo como quem mais toca na bola.





– Luan é o jogador que mais toca na equipe junto com o Cantillo. Ele deu muita circulação de bola. Às vezes prende demais e perde a bola. Ele é um cara de movimento, de pedir a bola, de dar ritmo, ele precisa de acompanhamentos que potencialize. Espero que ele consiga ser esse jogador – disse o técnico.





– Eu quero pontuar que ele é um jogador que se tem uma expectativa que ele resolva tudo a cada partida.





Titular absoluto do Corinthians desde o começo da temporada, Luan ganhou destaque logo no primeiro jogo, em Torneio da Flórida, quando marcou os dois gols da vitória sobre o New York City, um deles um bonito gol de falta. O camisa 7 também marcou na vitória sobre o Guaraní, pela Libertadores, seguida de eliminação do torneio continental.





De folga neste domingo, o Corinthians tem compromisso marcado no meio da semana, nesta quarta-feira, contra o Santo André, na Arena, em Itaquera, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.





Globo Esporte