Titular pela primeira vez, joia Haaland faz dois em goleada do Borussia Dortmund

(Foto: Leon Kuegeler/Reuters)









Após cinco gols entrando no decorrer das duas partidas que fez pelo Borussia Dortmund, Erling Haaland foi titular pela primeira vez neste sábado com a camisa aurinegra. E, para variar, a joia norueguesa balançou as redes: fez dois no triunfo de 5 a 0 sobre o Union Berlin. De quebra, Haaland ainda sofreu um pênalti, convertido por Reus. Witsel e Sancho anotaram os outros gols no Signal Iduna Park.





Com o resultado, o Borussia Dortmund chegou a 39 pontos e é o terceiro colocado do Campeonato Alemão. Haaland, de 19 anos apenas, já soma sete gols em três partidas disputadas desde que chegou ao clube no início do ano. Na temporada 2019/2020, somando-se o gols que anotou pelo RB Salzburg, Haaland já tem 35 em 25 jogos. Ele é o artilheiro da temporada europeia até aqui.

Lewandowski marca, e Bayern assume liderança

Em outro jogo deste sábado, mais show de um goleador: Lewandowski. O atacante polonês fez um no triunfo de 3 a 1 do Bayern de Munique sobre o Mainz e é o artilheiro da Bundesliga agora com 22 gols. Thiago Alcântara e Thomas Müller fizeram os outros gols bávaros, com Juste descontando.





O resultado deixou o Bayern na liderança com 42 pontos, um a mais que o RB Leipzig, que empatou por 2 a 2 com o Borussia Mönchengladbach.





Globo Esporte