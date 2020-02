Tour de France atingirá ponto mais ao norte da história em 2021

O Tour de France, principal evento de ciclismo do mundo, vai explorar o ponto mais ao norte de sua história na edição 108, que ocorre em 2021. Os ciclistas vão chegar até em Nyborg, na Dinamarca, no início do evento mais tradicional da modalidade.





A largada ocorrerá na capital dinamarquesa Copenhagen e o país nórdico contará com três etapas antes das equipes entrarem em território francês. Uma delas atingirá a cidade de Nyborg. A competição tem levado as datas de abertura para outros países europeus, como ocorreu com a Bélgica no ano passado.





''Os primeiros dias do Tour de France geralmente dão o tom e a atmosfera das três semanas seguintes. Temos uma perspectiva emocionante. Os três primeiros estágios mostrarão as paisagens da Dinamarca e darão origem a uma ampla gama de cenários em que os ciclistas terão a chance de brilhar'', disse o diretor da prova Christian Prudhomme.





Na Dinamarca, o Tour de France 2021 terá um contrarrelógio curto e plano de 13 km marcará o primeiro estágio nas ruas de Copenhagen, considerada a cidade 'mais amiga da bicicleta' no mundo.





E 70 km após saírem da cidade de Roskilde, na segunda etapa, os ciclistas atingirão o ponto mais ao norte da história do Tour. Ao todo, serão 199 km até a linha final.





O terceiro dia da Volta da França no próximo ano terá 182 km entre Vejle e Sonderborg e também contará com um percurso plano, perfeito para os velocistas antes entrarem definitivamente no território francês.





Nesta temporada 2020, o Tour de France será disputado entre os dias 27 de junho e 19 de julho, com largada na cidade costeira de Nice, no Riviera Francesa, e a tradicional chegada na Avenida Champs-Élysées, em Paris.