Vasco anuncia oficialmente a contratação do meia-atacante argentino Martín Benítez

O Vasco oficializou a contratação de Martín Benítez. O argentino, de 25 anos, chega do Independiente por empréstimo até o fim do ano. O anúncio foi feito via "Vasco Informa", canal de comunicação no Whatsapp lançado pelo clube na semana passada.





Em dezembro, o Vasco terá opção de contratá-lo em definitivo, adquirindo 60% dos direitos econômicos, por 4 milhões de dólares. Mais cedo, no Galeão, Benítez explicou por que escolheu a Cruz de Malta.





- Pela história que tem, pelos torcedores. Porque sei que é um clube muito grande. Na verdade estou muito contente de chegar ao Vasco. Sei também que posso dar muito ao Vasco. Tomara que eu consiga entregar-me a 100% e estar no meu melhor nível para ajudar a equipe e para que o Vasco possa conquistar coisas e chegar ao lugar que tem de estar.





Com passagem pelas seleções de base da Argentina, Martín jogou apenas no Independiente, antes do acerto com o Vasco. Ele foi titular na campanha do título da Copa Sul-Americana, em 2017, e levantou a taça no Maracanã, na decisão contra o Flamengo. No entanto, em 2020 perdeu espaço e entrou em campo em apenas dois jogos.





Pelo Independiente, Benítez disputou 203 jogos e marcou 31 gols. Benítez é o segundo reforço do Vasco para 2020. Antes dele, o clube trouxe apenas o também argentino Germán Cano.





