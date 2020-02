Vasco anuncia acordo com nova fornecedora de material esportivo

O Vasco anunciou, na noite desta quinta-feira, o acordo com sua nova fornecedora de material esportivo. Trata-se da companhia italiana Kappa, que patrocinou o clube entre os anos de 1995 e 2000.





O contrato entra em vigor somente a partir de maio e terá duração até abril de 2022. O Cruz-Maltino estava sem fornecedora desde o dia 9 de janeiro, quando rompeu com a Diadora - usará o uniforme até o final do Carioca.





Parceira nos anos de glória





Os vascaínos mais saudosistas se recordam com carinho dos tempos em que o Vasco era patrocinado pela Kappa, entre os anos de 1996 e 2001. Essa foi uma das épocas mais vitoriosas da história do clube. A equipe conquistou nesse período dois títulos brasileiros (1997 e 2000), um da Libertadores (98) e um da Mercosul (2000). Além disso, faturou um Carioca (98) e um Rio-São Paulo (99).





- É uma satisfação enorme para o Vasco da Gama ter novamente a Kappa como fornecedora do material esportivo do Clube. Trata-se de uma marca que habita a memória afetiva de todo vascaíno. A empresa fez parte de uma das épocas mais vitoriosas de nossa história, produzindo os uniformes de verdadeiros timaços que os torcedores terão para sempre na lembrança. Não tenho dúvida de que tanto o Vasco quanto a Kappa ganham muito com essa parceria - comentou o presidente do Vasco, Alexandre Campello.





