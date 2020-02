Vasco planeja operação de Talles nesta quarta; previsão é que atacante fique fora por três meses

(Foto: André Durão)









O Vasco planeja operar Talles Magno nesta quarta-feira. O atacante se machucou na folga de carnaval e terá de passar por uma cirurgia no pé esquerdo. A previsão inicial é que ele seja liberado para comissão técnica daqui a três meses. O jovem está fora do Carioca e perderá o início do Brasileirão.





- Em média, os atletas levam três meses para voltarem a treinar de forma competitiva, treinos coletivos. É uma lesão muito parecida com a que teve o Bruno Silva, em 2018 – disse Marcos Teixeira, diretor médico do Vasco.





Ao se apresentar nesta segunda-feira no CT do Almirante, o jogador foi examinado pelos médicos do clube e, posteriormente, submetido a um exame de imagem. Foi constatada uma fratura do quinto metatarso. A região é a mesma que levou Neymar a passar por cirurgia antes da Copa do Mundo de 2018.





Talles, após a folga de sábado e domingo, se apresentou com dor no pé, que estava inchado. Não chegou a treinar. O incidente ocorreu após ele pisar em falso em uma pedra dentro de uma piscina natural em uma praia do Estado do Rio de Janeiro.





Aos 17 anos, Talles é titular do time de Abel Braga. Em 2020, disputou sete jogos, porém, não marcou gol. Ele subiu ao profissional no ano passado e, além da importância ao time, era visto como uma venda provável para aliviar a crise financeira do clube.





Em 2020, o jogador foi cortado da seleção sub-17 e não pode participar da campanha no Mundial da categoria. Ele sofreu um estiramento muscular no bíceps femural da coxa direita.





