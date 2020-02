Willian revela impasse em conversas por renovação com o Chelsea e admite: "Situação difícil"

(Foto: Neil Hall/EFE)









Após sete anos, Willian vê sua trajetória com a camisa do Chelsea perto do fim. Após a derrota por 3 a 0 de sua equipe para o Bayern de Munique, em jogo de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o atacante revelou um impasse nas negociações para a renovação de seu contrato, que acaba no fim da atual temporada. E ele acha difícil chegar a um acordo.





“O Chelsea me ofereceu dois anos, e eles não vão mudar o que ofereceram. Eu falei que queria mais três anos. A situação é difícil por essa questão, realmente não sei se vai ser possível (permanecer no clube)”, declarou Willian, em entrevista ao “Esporte Interativo”.





O brasileiro, de 31 anos, teve seu nome envolvido em algumas especulações antes do início da atual temporada e na última janela de transferências, em janeiro de 2020. No entanto, nenhuma negociação avançou. Ele garante que não mudará sua postura no Chelsea.





– Meu objetivo é continuar trabalhando e focar nesse restante de temporada, para que o Chelsea possa continuar vencendo os jogos no restante da temporada. Estou com a cabeça tranquila e focado para o restante da temporada que nos resta.





Willian tem cinco gols em 34 jogos pelo Chelsea na temporada. Ele fez 26 partidas como titular. Nos quatro jogos de fevereiro, após o encerramento da janela de transferências, o brasileiro ficou na reserva em três e foi titular apenas na derrota contra o Manchester United. Ele não acredita que a diretoria do time londrino aceitará seu pedido.





– Acho difícil por essa questão. Me ofereceram dois e falaram que é isso que querem me oferecer. Eu falei que quero três. Está essa negociação, mas realmente está difícil porque só queria mais um ano de contrato. Infelizmente, o clube não quer dar. Não é impossível, de repente a gente chega a um acordo. Por isso é isso que tenho que esperar.





A menos de seis meses do fim de seu vínculo com o Chelsea, o brasileiro pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Nos Blues, Willian anotou 57 gols em 326 jogos e conquistou cinco títulos, entre eles duas edições do Campeonato Inglês e a Liga Europa da temporada passada.





Globo Esporte