Zidane admite momento delicado, mas aponta clássico como "chance de mudar as coisas"

Após emplacar uma sequência de 21 jogos sem perder, desde outubro do ano passado, o Real Madrid chegou a um momento decisivo da temporada longe de seu melhor rendimento. Após interromperem sua série invicta diante da Real Sociedad, no começo do mês, os merengues entraram em má fase a ponto de só vencer uma de suas últimas cinco partidas. E, por isso, o técnico Zinedine Zidane admite que o momento é "delicado" antes do clássico contra o Barcelona, neste domingo.





Na entrevista coletiva na véspera da partida, que será realizada no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), o comandante madridista foi questionado sobre a atual fase da equipe, mas tentou não transformar os resultados recentes em um obstáculo para triunfar diante do grande rival.





- O problema é que no futebol as coisas acontecem, e isso é bonito. Passamos quatro meses sem perder, e agora passamos por um momento delicado. Temos que ser positivos. Posso falar por meia hora, mas, no fim, temos a chance de mudar as coisas amanhã. E nada mais. É uma oportunidade que temos para justamente mudar a dinâmica. Não vejo de outra forma, sou positivo - afirmou Zidane, indicando que o jogo é especial, mas vale três pontos, "como os outros".





No mau momento vivido em fevereiro, o Real Madrid venceu uma vez, empatou outra e foi derrotado em três oportunidades. Neste período, nos três jogos que realizou dentro de casa, decepcionou a torcida: perdeu para a Real Sociedad, empatou com o Celta e foi derrotado de virada pelo Manchester City na última quarta-feira.





Neste domingo, o time merengue terá a oportunidade de reverter a situação justamente contra o grande rival, que também é líder do Campeonato Espanhol com 55 pontos - dois a mais que o Real. Por isso, Zizou pediu que os fãs deixem o sentimento pelos últimos resultados de lado durante a partida.





- É um momento delicado porque são três jogos que não ganhamos em nosso estádio, mas sabemos que estas coisas podem acontecer. Mas o nosso ânimo deve ser positivo. É junto que vamos passar por isso. O que precisamos é que nossos torcedores estejam conosco desde o minuto 1 até o 90. Posso entender que estão chateados ou tristes, mas precisamos deles. E eles precisam do time, e isso é o que faremos amanhã: dar tudo em campo.





Real Madrid e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília) neste domingo, no Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.





Globo Esporte