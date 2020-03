Adiamento de Tóquio não interfere nos Jogos de Paris 2024, segundo organização

O adiamento das Olimpíadas de Tóquio não terá nenhuma interferência nos preparativos para a edição seguinte, em Paris 2024, segundo o comitê organizador dos Jogos. Quem falou sobre o assunto foi o presidente da organização, Tony Estanguet, em entrevista à AFP.





"Os Jogos de 2024 serão mantidos para o verão (boreal) de 2024. Não há impacto nas datas da organização", afirmou Estanguet, tricampeão olímpico de canoagem, por telefone.





Segundo Estanguet, COI e Japão tomaram "a decisão certa diante da crise de saúde. Era a melhor decisão para os atletas, para todos os atores dos Jogos e para o mundo todo, diante da crise que atravessamos atualmente". Os Jogos na capital japonesa irão acontecer em 2021.





O presidente do comitê garantiu que Paris não terá impacto com as mudanças. "Avançamos com o nosso próprio plano de preparação. Cada situação dos Jogos é diferente. Não temos as mesmas infraestruturas a construir. Avançamos em nosso calendário independentemente de Tóquio", explicou.





"Poderemos nos beneficiar da observação destes Jogos de Tóquio e continuar aprendendo da maneira como irão gerir as coisas", concluiu.





Ainda não há uma data para os Jogos de Tóquio em 2021.