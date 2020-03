Ajax vai cancelar contrato de jogador que saiu do coma após dois anos e nove meses

(Foto: Getty Images)









O Ajax vai cancelar o contrato do meia Abdelhak Nouri, jogador que na semana passada acordou de um coma induzido de dois anos e nove meses. Nouri sofreu um arritmia cardíaca durante um amistoso de pré-temporada do Ajax em 8 de julho de 2017.





A decisão de cancelar o contrato, segundo o jornal holandês "De Telegraaf", se dá por conta de uma política de redução de custos por conta da pandemia do novo coronavírus. Assim como Nouri, outros atletas, entre eles o veterano Babel, que tem contrato até 1º de julho de 2020, terão seus vínculos rescindidos para que não haja a renovação automática de mais um ano.





A atitude do Ajax, seja administrativamente correta ou não, vai colocar mais lenha na briga jurídica com a família do jogador. Em 2018, um ano depois da fatalidade, o Ajax admitiu que tratou de forma inadequada o caso de Nouri, reconhecendo que certos procedimentos no pronto-atendimento poderiam ter evitado danos cerebrais ao jogador. Tal fato levou a família de Nouri a processar o clube.





Especula-se na imprensa holandesa que o Ajax ofereceu cinco milhões de euros (R$ 28,5 milhões) como forma de compensação pelo "tratamento inadequado". Termo usado por Van der Sar, ex-goleiro e diretor do Ajax na época, para citar o erro do clube. No entanto, a família de Nouri não concorda com o valor.





Nas redes sociais do Ajax, nenhuma menção foi feita a Nouri desde a notícia do seu despertar do coma. O que mostra um pouco do litígio jurídico entre os familiares do atleta e o clube de Amsterdã.





Além de exibir a entrevista reveladora do irmão de Nouri, o programa de TV "De Wereld Draait Door" também trouxe depoimentos de dois famosos jogadores do Ajax que atuaram ao lado do meia: Van de Beek e De Jong (hoje no Barcelona).





De Jong disse, inclusive, que só acertou com o Barcelona após uma visita a Nouri no hospital, no qual o jogador, ainda em coma, mexeu uma sobrancelha quando perguntado por De Jong se ele deveria trocar o Ajax pelo Barcelona.





- Nouri era muito especial. Ele fazia coisas no campo que ninguém conseguia sequer pensar. Ele literalmente nos fazia sorrir no gramado - salientou Van de Beek, sobre Nouri, que fez 15 jogos oficiais pelo time principal do Ajax na temporada 2016/2017 antes de sofrer a arritmia.





E, de fato, Nouri era muito especial. Além de diversas homenagens de colegas e ex-colegas de Ajax quando entrou em coma (vários jogadores usaram o número 34 em seus clubes, veja mais abaixo), o meia também ganhou uma canção, chamada de "número 34", dos músicos holandeses Ali B e Douwe Bob.





