Após admitir o uso de documentos falsos, Ronaldinho tem audiência com juiz para definir punição

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão, Assis, deixaram o hotel Yacht y Golf Club rumo ao Palácio de Justiça de Assunção, capital do Paraguai. Os dois têm nesta sexta-feira uma audiência com o Juizado Penal de Garantias, em que um juiz irá determinar uma possível reparação social pelo uso de documentos falsos no país.





De acordo com o Ministério Público paraguaia, Ronaldinho foi beneficiado por dar vários dados relevantes à investigação, quando ele e Assis admitiram o erro pelo uso dos documentos. O MP considerou que ambos "foram enganados em sua boa fé". A promotoria decidiu usar o “critério de oportunidade”, recurso no Código Penal paraguaio que deixa livre de processo Ronaldinho e seu irmão. Ele é usado quando os suspeitos admitem o delito e não têm antecedentes criminais no país.





Ainda de acordo com o Ministério Público, o uso de documentos públicos com conteúdo falso pode levar à uma pena de cinco anos ou multa - e é nisso que consiste a reparação social. Caberá ao Juizado Penal de Garantias determinar essa reparação.





Segundo o advogado Adolfo Marín, representante de Ronaldinho e Assis no Paraguai, os brasileiros decidirão nesta sexta-feira se permanecem no país vizinho ou se retornam para casa. Os dois têm circulado num carro preto sem placas desde que chegaram à Assunção.





A promotoria, no entanto, acusou três pessoas: o empresário Wilmondes Sousa Lira, apontado pela defesa de Ronaldinho como responsável pelos documentos falsos, e as paraguaias María Isabel Galloso e Esperanza Apolonia Caballero. O MP pediu a prisão preventiva de Wilmondes. Ele foi acusado por produção de documentos não autênticos, uso de documentos públicos de conteúdo falso e falsidade ideológica.





Os passaportes e cédulas de identidade paraguaios do ex-jogador e de Assis foram expedidos ao nome de María e Esperanza e depois adulterados para possuírem os dados de Ronaldinho e o irmão. Ambas foram detidas e compareceram à sede da Promotoria contra o Crime Organizado na noite desta quinta, mas permaneceram em silêncio. Elas foram acusadas de uso de documentos públicos com conteúdo falso.





Outras pessoas e funcionários públicos também estão na mira da investigação da promotoria paraguaia. O caso provocou várias trocas de acusações entre autoridades do país e a renúncia do diretor de Imigração do Paraguai, Alexis Penayo.





Entenda o caso





Ronaldinho e Assis chegaram na manhã de quarta-feira em Assunção para participarem de evento da ONG Fundação Fraternidade Angelical. Ambos também foram ao país a convite do empresário Nelson Belotti, dono de um cassino que tem o ex-jogador como embaixador. Os passaportes no desembarque chamaram a atenção das autoridades.





Os dois passaram a ser suspeitos por uso de documentos falsos, mas apenas horas depois, à noite, membros do Ministério do Interior e do MP locais fizeram uma operação de busca.





Segundo o MP, passaportes, carteiras de identidade e telefones de R10 e Assis foram apreendidos no Yacht y Golf Club. Segundo o ministro do Interior Euclides Acevedo, os dois ficariam sob custódia no hotel até a manhã desta quinta, quando foram prestar depoimento.





