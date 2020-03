Ponte disponibiliza Majestoso e CT da base para receber moradores de rua no combate ao coronavírus

(Foto: Heitor Esmeriz)









A Ponte Preta anunciou nesta segunda-feira que disponibilizou as estruturas do clube à Prefeitura de Campinas. A Macaca já havia cedido o Ginásio Paineiras, mas agora estendeu a medida em meio ao combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).





A decisão foi tomada após um pedido da Secretaria de Assistência Social do município e envolve o Majestoso e o Centro de Treinamento da Base, que fica em Jaguariúna. A ideia é que os espaços possam receber pessoas em situação de rua.





- Recebemos um pedido do o diretor do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social, Fábio Custódio, que nos disse que além de espaços para a Saúde montar estruturas, caso seja necessário, a Prefeitura também precisa de espaço para abrigar a população de rua que não apresente sintomas. Colocamos nossa estrutura à disposição, entendendo que caberá aos especialistas em saúde definirem quais espaços são mais adequados para o quê e em que momento - disse o presidente pontepretano, Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho.





De acordo com o clube, existem 822 pessoas em situação de rua cadastradas em Campinas e, conforme Custódio, ainda é preciso espaço para abrigar cerca de 700 delas. Por isso a prefeitura decidiu recorrer aos clubes, como anunciou o prefeito Jonas Donizetti em entrevista ao EPTV1 desta segunda-feira e agora foi endossado pelo diretor.





- O que precisaríamos mais no momento seria de um lugar onde pudéssemos instalar barracas, quartos, com acesso a banheiros com chuveiros, para levarmos essa população extremamente vulnerável ao vírus. Iremos analisar tudo com cuidado e é muito importante podermos contar com a estrutura da Ponte neste momento tão preocupante - afirmou Custódio.





O diretor do departamento médico da Ponte, Roberto Nishimura, que também integra um grupo coordenado pela Secretaria de Saúde para debater ações contra o novo coronavírus, diz que o estádio também poderá ser usado para receber agentes de saúde que participam do combate.





- Penso nas instalações do estádio para abrigar eventualmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente e que tem idosos em casa, para ser um alojamento temporário, por exemplo, pois temos quartos e cozinha etc. É apenas uma ideia, claro, pois entendemos que caberá ao Executivo avaliar qual espaço lhe serve melhor para as ações que precisa desenvolver - explica.





Até esta segunda-feira, a A Secretaria de Saúde Campinas registrava nove casos confirmados de Covid-19 e investigava outros 253. No Brasil, haviam sido registradas 34 mortes e 1.891 casos confirmados.





Globo Esporte