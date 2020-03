Após quase dois anos, Breno avança na recuperação e fica perto de voltar a jogar no Vasco

(Foto: Hector Werlang)









Pouco antes da paralisação do futebol brasileiro, por conta do Coronavírus, uma cara chamou a atenção nos treinos do Vasco. Não foi nenhum reforço ou algum talento promovido das categorias de base, mas sim um velho conhecido do torcedor. Fora de combate desde agosto de 2018, Breno voltou a treinar com o grupo e está mais próximo de ser liberado para jogar futebol.





Ainda não há uma previsão exata, até porque ninguém sabe quando a bola voltará a rolar no Brasil. Há, no entanto, uma boa perspectiva. Breno vem respondendo bem aos treinos, cumprindo etapas e não tem se queixado de dores. É importante frisar, no entanto, que ele ainda não está liberado pelo departamento médico.





- O Breno está no estágio que chamamos de 5 para 6. O estágio 6 é quando o jogador está totalmente integrado ao grupo, faz todas atividades. Fizemos um programa de treinamento que envolve atividade com o grupo, mas com consciência que ele tem necessidades especiais que tentamos suprir, em treinos específicos para ele - disse Marcos Teixeira, diretor médico do Vasco.





Nos treinos também foi possível notar Breno visivelmente mais magro. Desde o ano passado, o defensor vem seguindo orientação para perder peso.





- Ele perdeu peso. O Breno segue orientação para isso desde o ano passado. Ele segue um trabalho com mais ênfase há muitos meses e realmente tem muita força de vontade e tem conseguido atingir os níveis que temos programado. Toda sequência e fases que foram traçadas, ele tem conseguido atingir. Por isso tem tido êxito. É um retorno lento, mas progressivo - acrescentou Marcos Teixeira.





A última vez que o defensor vestiu a camisa do Vasco foi dia 9 de agosto de 2018, contra a LDU, pela Copa Sul-Americana. Logo depois ele passou por uma cirurgia de reconstituição do ligamento colateral lateral do joelho esquerdo. A operação não foi realizada pelos médicos do Vasco.





No ano passado, ele voltou a treinar com o grupo, mas se queixou de dores e retornou ao departamento médico. Agora, a expectativa é que Breno não volte a sentir por estar fazendo uma recuperação mais lenta, mas progressiva.





- Ele foi submetido a tratamento nos dois joelhos, fora do clube. Foram tratamentos complexos no ponto de vista médico. Exigiram uma reabilitação mais demorada e complexa. Agora acreditamos que ele tenha atingida um grau de preparação física, força muscular, que permite que ele faça os treinamentos e se mantenha nesse nível, sem regredir, de forma sustentada - concluiu o diretor médico do Vasco.





