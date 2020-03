Assustados com 2020, LeBron e Curry mandam recado para fãs: "Cuidem-se"

O mundo da NBA reagiu com surpresa à rápida decisão da NBA de suspender a temporada 2019-20 após a confirmação de que Rudy Gobert, do Utah Jazz, está com coronavírus. Vários atletas, incluindo os astros LeBron James e Stephen Curry, utilizaram as redes sociais para comentar a notícia. E "sobrou" para o ano de 2020, que começou caótico na liga desde a morte repentina de Kobe Bryant, ainda em janeiro.





- Cara, estamos cancelando eventos esportivos, escola, trabalho, etc etc. O que realmente precisamos cancelar é 2020! Caramba, tem sido três meses difíceis. Deus os abençoe e fiquem seguros - comentou LeBron, ainda na noite de ontem.





O Los Angeles Lakers, clube onde o ala é ídolo, entraria em quadra na noite desta quinta-feira contra o Houston Rockets, antes do anúncio de que a temporada seria suspensa por tempo indefinido. Além da preocupação com o coronavírus, James ainda teve que lidar, em 2020, com a morte do ídolo, Kobe Bryant, em um acidente de avião.





Além do ala, outro jogador a se pronunciar foi Stephen Curry, do Golden State Warriors - que antes do anúncio da NBA já havia decidido jogar as próximas duas partidas em casa com portões fechados, devido a decisão da prefeitura de São Francisco de proibir aglomerações. O armador também falou sobre o início turbulento de 2020 e, assim como LeBron, aconselhou os fãs a se cuidarem:





- 2020 não está dando. Não sei com o que comparar essa situação... Só se preparem e cuidem de si próprios e daqueles ao redor de vocês. O basquete vai voltar em algum momento, mas agora, se protejam e fiquem seguros por aí! - tweetou o armador.





Reação de Booker "em tempo real"





O armador do Phoenix Suns, Devin Booker, reagiu literalmente ao vivo quando foi informado sobre o adiamento da temporada regular da NBA. Porém, não foi intencional; de folga, Booker estava em uma transmissão ao vivo de um videogame na internet. A câmera pegou a reação do jogador dos Suns, que viralizou.





No vídeo, é possível ouvir alguém dizer "sem chance" e, em seguida, mostrando a notícia no celular para Booker, explicando que a temporada está "encerrada". A reação do armador foi breve: "mas o que... mano". O armador se questiona o que está acontecendo diversas vezes enquanto joga e, tempos depois, encerra a transmissão.





- Estava agora no telefone com Rudy (Gobert, confirmado com coronavírus). Ele está de boas, cara. Não vamos ficar em pânico. Amo vocês - tweetou o ala.





- Que noite esquisita, mas sou verdadeiramente grato por cada pessoa durante essa jornada de 22 anos. Se terminar realmente assim, eu quero agradecer a todos pelo amor e pelo suporte ao longo desses anos - escreveu.





Isaiah Thomas, sem clube desde que foi dispensado do Los Angeles Clippers, comparou a situação com um filme infanto-juvenil estrelado por Michael Jordan em 1996, onde a NBA também tem que lidar com o surgimento de um "vírus" que colocou os jogadores e a liga em risco.





