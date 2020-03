Atacante Dybala testa positivo para o novo coronavírus

O atacante Paulo Dybala testou positivo para o novo coronavírus. Ele é o terceiro jogador da Juventus a ser diagnosticado com o vírus da doença Covid-19, depois do meio-campista Blaise Matuidi e o zagueiro Daniele Rugani. A confirmação veio neste sábado, por parte do próprio atleta e do clube. O argentino está em isolamento voluntário desde o dia 11 de março e segue sendo monitorado pelos médicos. Felizmente, Dybala não apresenta qualquer sintoma.





- Gostaria de comunicar a todos que acabei de receber os resultados do teste para a Covid-19 e tanto eu quanto Oriana (esposa) demos positivo. Por sorte nos encontramos em perfeito estado. Agradeço a todos pelas mensagens - declarou o argentino, em suas redes sociais.





Globo Esporte