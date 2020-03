Atlético-MG fecha com Jorge Sampaoli; argentino estreia no clássico contra o Cruzeiro

Agora, sim! Dois meses após a negociação frustrada, a direção do Atlético-MG e o técnico Jorge Sampaoli chegaram a um acordo neste domingo. O treinador argentino acertou a contratação com a cúpula do Galo e assume a vaga, antes ocupada pelo venezuelano Rafael Dudamel. O vínculo será assinado formalmente nesta segunda-feira ou, no mais tardar, na terça pela manhã conforme apurou o GloboEsporte.com.





O acordo foi definido em encontro na casa do empresário Renato Salvador, líder de um dos grupos parceiros do clube na contratação. Após a publicação da notícia, Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, usou as redes sociais para oficializar a contratação de Jorge Sampaoli.





A estreia de Sampaoli no comando do Galo será no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Mineirão, diante do Cruzeiro, em clássico válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Curiosamente, o maior rival do Alvinegro de Minas foi um dos primeiros times brasileiros a se interessar pelo trabalho do estrangeiro, em 2012, quando ele dirigia a equipe da Universidad de Chile.





Depois da eliminação na Copa do Brasil, para o Afogados-PE, a diretoria do Atlético-MG demitiu Dudamel, comissão técnica, além de Rui Costa, ex-diretor de futebol do clube, e Marques, que ocupava oposto de gerente de futebol. As demissões ocorreram na madrugada de quinta-feira, com a delegação ainda no interior de Pernambuco. Imediatamente após as saídas, o comando alvinegro retomou as conversas com Sampaoli, que esteve na mira do Galo no fim do ano passado.





Sampaoli estava na cidade natal, em Casilda, próximo a Rosário, em Santa Fe, na Argentina. Na manhã deste domingo, chegou a Belo Horizonte, após escala no Rio de Janeiro. Segundo o Blog do PVC, o Atlético-MG precisou contar com a ajuda de investidores para atingir os valores pedidos pelo argentino. Os custos serão de mais de R$ 1 milhão por mês para Sampaoli e sua comitiva.





Nas tratativas, assim como antes, o Galo terá o suporte financeiro de conselheiros que também são parceiros comerciais do clube por meio de empresas, como a construtora MRV, parceira do Galo na construção do novo estádio, e o Hospital Mater Dei.





Aos 59 anos, Jorge Sampaoli estreou no futebol brasileiro no início do ano passado, quando assumiu o comando do Santos, onde foi vice-campeão na última edição do Campeonato Brasileiro. As rusgas com a diretoria do Peixe fizeram o treinador pedir demissão no fim de 2019 e acionar o clube paulista na Justiça por dívidas trabalhistas.





O argentino chegou a ser pretendido pelo Palmeiras, antes de abrir conversas com o Galo, mas as exigências feitas pelo estrangeiro impediram o acerto com ambos os times. Sampaoli foi jogador de equipes amadoras na Argentina. Estreou como técnico Alazan, equipe de pouco destaque no país vizinho. O treinador ganhou visibilidade quando passou pela Universidad de Chile, onde venceu o Campeonato Chileno, em duas oportunidades, e a Copa Sul-Americana.





O passo seguinte foi comandar a seleção chilena, que conquistou a Copa América de 2015 e quase surpreendeu o Brasil, nas oitavas de final, da Copa do Mundo de 2014, em pleno Mineirão. Em 2016, ele dirigiu o Sevilla, da Espanha, classificando o time para a Liga dos Campeões. Em 2017, Sampaoli foi confirmado como técnico da seleção argentina, levando os hermanos para a Copa da Rússia, em 2018. A fraca campanha do time de Messi no Mundial provocou a demissão do técnico após 15 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.





Globo Esporte