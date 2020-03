Estreia de Honda pelo Botafogo será contra o Paraná, terça-feira, pela Copa do Brasil

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)









O Botafogo quer a estreia de Keisuke Honda com arquibancadas cheias no Nilton Santos. Por isso, o primeiro jogo do japonês será na próxima terça-feira, às 19h15, quando o time recebe o Paraná pela terceira fase da Copa do Brasil. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo GloboEsporte.com.





O nome do japonês apareceu terça-feira no BID, da CBF, e no Bira, da Ferj. O comitê de futebol do Botafogo havia falado em deixar a decisão nas mãos do técnico Paulo Autuori. O clube avaliava segurar a estreia de Honda para um jogo no Nilton Santos, por isso, preferiu não usá-lo no clássico com o Flamengo, sábado, no Maracanã.





Para tomar a decisão, o Alvinegro levou em conta outras questões para além do campo e bola. Além do ganho técnico, o clube quer capitalizar com o primeiro jogo do japonês. Depois da chegada com festa no aeroporto e da presença de quase 13 mil alvinegros na apresentação, a projeção é de casa cheia neste terça-feira.





Honda foi apresentado em 8 de fevereiro. Fisicamente, o meia japonês já está liberado para jogar. Em quase um mês de Brasil, o jogador já se integrou plenamente ao elenco do Botafogo e chegou a contratar um professor para aprender o português.





Globo Esporte