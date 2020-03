Brasil apresenta delegação para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023

(Foto: Getty Images)

O Brasil está na corrida para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023. No entanto, o que era para ser um tema positivo, acabou se tornando uma polêmica. Isto porque nesta segunda-feira (2) a delegação responsável pela organização se apresentou na sede da Uefa sem a presença de nenhuma mulher.





A informação sobre a ausência do sexo feminino foi noticiada pelo jornalista Tariq Panja, do News York Times, em seu perfil no Twitter. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a visita à sede da Uefa foi apenas uma apresentação técnica.





Brazil’s football association came to Uefa to pitch for the right to host the 2023 FIFA Women’s World Cup. Their delegation was short of one important person: a woman. — tariq panja (@tariqpanja) March 2, 2020





Cada delegação teve 10 minutos para apresentar o livro de intenções para sediar a competição. Estiveram presente Ricardo Trade, responsável pelo projeto e que também esteve à frente da Copa de 2014 e da Rio 2016, além de André Megale, diretor de Compliance da entidade, que vista garantir o bom andamento da gestão.





A técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage, estaria no evento, mas pelo compromisso da seleção no Torneio da França, não esteve presente. Junto a jogadora Marta, Pia gravou um vídeo especialmente para o evento. Seu depoimento é importante para a delegação, já que a treinadora conhece as estruturas do país e pode destacar os pontos positivos para a Uefa. Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, esteve presente, mas como membro do conselho da Fifa.





A jornalista Cíntia Barlem, do Globo Esporte, e que trouxe as primeiras notícias sobre a delegação brasileira, coloca esta apresentação na Fifa como um trunfo para o Brasil, principalmente pelos últimos acontecimentos. O Mundial Sub-17 masculino, por exemplo, foi um destes destaques, já que, inicialmente, seria realizado no Peru, mas por problemas estruturais, acabou passando para o Brasil, após país se oferecer como segunda opção à Fifa.





A sede para a Copa do Mundo Feminina será divulgada após votação do conselho da entidade máxima do futebol. A previsão era para o mês de maio, mas pode ser postergada para junho. Ao lado do Brasil, concorrem o Japão, Austrália/Nova Zelândia e Colômbia. Com a saída das Coreias, a união dos países da Oceania é apontada como a candidatura mais forte em disputa com o Brasil.





Ainda segundo a candidatura, caso seja dada a vitória para o Brasil, serão ao menos sete mulheres envolvidas diretamente na execução do projeto, número que será em maioria, além dos nomes de personalidades que são partícipes da divulgação.





O próximo passo é uma visita de apresentação à Conmebol. Esta ronda por Federações visa assegurar votos no conselho da Fifa para a candidatura.