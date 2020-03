Budapeste é escolhida como sede da final da Liga Europa de 2022

A Uefa anunciou nesta segunda-feira que Budapeste foi escolhida para receber a final da Liga Europa na temporada 2021/22, na Arena Puskàs. É a primeira vez que a capital húngara será sede da disputa pelo título em jogo único de uma competição masculina continental de clubes. A próxima decisão do torneio está marcada para o dia 27 de maio, na Arena Gdańsk, na Polônia.





As cidades que receberão a Supercopa da Europa, entre os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, também foram anunciadas. O Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia, será a sede em 2022, e a Arena Kazan, na Rússia, em 2023. A próxima disputa do título vai ser em agosto do ano que vem, no Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte.





O comitê executivo da Uefa também escolheu o estádio da Juventus, em Turim, na Itália, para receber a final da Liga dos Campeões feminina de 2022 e o PSV Stadium, em Eindhoven, na Holanda, em 2023. A decisão do torneio da atual temporada está marcada para 24 de maio, no Viola Park, em Viena, na Áustria.





