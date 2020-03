Campeonato Italiano confirma jogos adiados pelo coronavírus para este fim de semana

A Serie A informou nesta quinta-feira que os cinco jogos do campeonato adiados recentemente por causa da epidemia do coronavírus na Itália serão realizados na verdade neste domingo. Anteriormente transferidas para o dia 13 de maio, as partidas ocorrerão agora neste fim de semana, sem a presença de torcida, obedecendo assim um decreto federal da última quarta-feira (impossibilidade de público em eventos esportivos até o dia 3 de abril).





O principal jogo será o clássico entre Juventus e Internazionale de Milão, em Turim. Os outros confrontos antes adiados e transferidos para este próximo domingo são: Milan x Genoa, Udinese x Fiorentina, Sampdoria x Verona, Parma x Spal - todos em locais em que o coronavírus ganhou força nas últimas semanas. Uma sexta partida, entre Sassuolo e Brescia, acontecerá apenas na segunda-feira. Por conta disso, toda a 27ª rodada do Campeonato Italiano será adiada (ainda sem data definida).





Outros três jogos da sexta rodada, também adiados por causa da epidemia do coronavírus, tiveram as suas novas datas divulgadas nesta quinta-feira pela Serie A: Atalanta x Suassuolo, Verona x Cagliari e Torino x Parma ocorrerão em 18 de março. Ainda está sem data o confronto entre Inter de Milão e Sampdoria.





Por causa da epidemia do coronavírus, a temporada na Itália durará uma semana a mais. O último jogo, na teoria, era a final da Copa da Itália, já adiada para 20 de maio. A semana a mais no calendário também pode afetar diretamente a preparação de algumas seleções para a Eurocopa, que terá início no dia 12 de junho. Elas terão que aguardar para contar com atletas que atuam no futebol italiano.





A epidemia do coronavírus ao redor do mundo vem levando o futebol europeu a ficar em alerta, e alguns clubes vêm tomando medidas para evitar o contágio por parte dos jogadores. O coronavírus, que tem nome oficial Covid-19, foi descoberto no final do ano passado, na China, e espalhou-se dentro do país, atingindo inicialmente a Ásia e, agora, a Europa e até mesmo o Brasil. A transmissão se dá por vias respiratórias e gotículas, além de contato físico com pessoas ou superfícies contaminadas. O grande fator para o contágio é que o vírus chega a ficar 14 dias incubado antes de a vítima apresentar sintomas.





O jogo entre Atalanta e Valencia, a ser disputado na próxima terça-feira, no Estádio Mestalla, será com portões fechados. A decisão a respeito do confronto válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões foi do Ministério da Saúde da Espanha, para evitar a presença de torcedores de zonas de risco do coronavírus, como o norte da Itália.





A Atalanta recebeu uma carta da Uefa com um aviso de que "o jogo poderia ocorrer, desde que fosse com portões fechados e sem ingressos". O clube italiano informou que irá ressarcir os torcedores que compraram entrada para essa partida de volta pela Champions. Na ida, a Atalanta goleou o Valencia por 4 a 1.





O jogo entre Inter de Milão e Getafe, marcado para o San Siro, no dia 12 de março, também não terá público. A partida é válida pela Liga Europa.





Globo Esporte