CBF retira a possibilidade de grande mudança no Campeonato Brasileiro

A CBF, descartou qualquer tipo de grande mudança para o calendário deste ano, devido ao surto de coronavírus no país. Apesar de todas competições nacionais estarem paralisadas por tempo indeterminado, o presidente da entidade, Rogério Caboclo sente que ainda não há o que alterar.





O secretário geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, analisou o atual momento do futebol brasileiro. "O presidente Rogério Caboclo tem o costume de chamar os diretores, conversar com os clubes, tem uma relação boa com a Conmebol e Fifa. Ele diz uma frase pragmática: 'A mudança do calendário não pode ser objeto de uma oportunidade, de uma circunstância, tem que ser de convicção'. Não será por conta da crise que vamos mudá-lo radicalmente", afirmou o secretário em entrevista para o canal fechado de esportes, Sportv.





Feldman, não descartou novas medidas e novas formas de disputar as competições nacional para este ano. "O diretor de competições Manoel Flores está absolutamente debruçado sobre essa questão com toda a sua equipe. Mas nós tomaremos as decisões em conselho técnico extraordinário para que CBF, federações e os clubes possam decidir novos formatos, eventualmente necessários, no calendário nacional", disse o dirigente.





Além da Copa do Brasil, o Goianão também está paralisado, por pelo menos 15 dias, desde a última quarta-feira, 18 de março. Recentemente, o gestor de Futebol do Verdão, Túlio Lustosa, disse que os treinamentos poderão voltar na próxima segunda-feira, também com a volta do técnico Ney Franco, que fez uma viagem para os EUA, na última semana. Os treinos seriam realizados em grupos de até 6 atletas. Treinos táticos e com bola, estariam descartados.