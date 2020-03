CEO do Ottawa Senators é demitido por conduta inadequada

O Ottawa Senators foi destaque no noticiário da NHL nesta quinta-feira (5). Tudo porque a franquia demitiu o seu CEO, Jim Little, por conta de um comportamento inadequado; o mais curioso é que o fato ocorreu dois meses após ele ter sido contratado para o cargo.





“Esta decisão foi tomada como resultado de uma conduta inconsistente com os valores fundamentais do Ottawa Senators e da NHL. A partida de Little é efetiva imediatamente”, dizia o comunicado oficial do Ottawa Senators.





Por sua vez, Little argumentou que sua demissão ocorreu por ele ter utilizado uma linguagem muito forte ao discutir um assunto (não revelado) com Eugene Melnyk, proprietário dos Senators; segundo o ex-CEO, o tema da conversa era relacionado ao trabalho.





“Francamente, nos últimos anos, houve algumas áreas em que – como toda empresa passa – você perde de vista o cliente. Meu primeiro e mais importante trabalho é recuperar o cliente”, disse Little em entrevista à TSN, enquanto ainda estava no cargo.





Segundo fontes ligadas à franquia, a substituição de Jim Little deverá ser imediata. Dentro do gelo, o próximo desafio dos Senators será no próximo sábado (7), quando visitam o San Jose Sharks no SAP Center.





The Playoffs