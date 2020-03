Chapecoense desencanta sobre o Joinville, vence a primeira no estadual e deixa o Z-2

(Foto: DINHO ZANOTTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)









Demorou oito rodadas para a Chapecoense vencer pela primeira vez no Campeonato Catarinense. E a vitória veio com muitos gols. Contra o Joinville, na tarde de domingo, o Verdão do Oeste balançou as redes três vezes no segundo tempo, com Foguinho, Derlan e Guedes, e deixou a zona de luta contra o rebaixamento da competição.





Com a vitória, a Chapecoense chegou aos sete pontos e subiu para a oitava colocação, na zona de classificação para a próxima fase. O Joinville se manteve com 10 pontos, na quinta colocação.





Os dois times voltam a entrar em campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para a última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. A Chapecoense visita o Tubarão, no Domingos Gonzalez. O Joinville recebe o Criciúma, na Arena Joinville.





O primeiro tempo teve mais lesões do que chances de gol. O Joinville perdeu Luquinhas logo nos primeiros minutos. A Chapecoense precisou substituir Renato e Ezequiel. Já os goleiros, não trabalharam muito. Adriano desperdiçou a oportunidade de colocar o JEC na frente ao se enrolar sozinho com a bola. Lucidez na criação do Verdão do Oeste, Vini Locatelli arriscou de fora da área e assustou Ivan, mas a etapa acabou zerada.





Nem mesmo o torcedor mais confiante poderia imaginar que o segundo tempo teria três gols para a Chapecoense. Foguinho, que entrou por conta da lesão de Ezequiel, foi o grande destaque. Ele abriu o placar logo aos três minutos. Em um cruzamento da esquerda, ninguém tirou, a bola bateu na trave e enganou Ivan. A expulsão de Matheus Trindade, pouco depois, facilitou a partida para os donos da casa. Aos 20, Derlan aproveitou escanteio e ampliou. Já no final da partida, aos 47, Guedes pegou rebote fora da área e mandou uma bomba, sem chances para o goleiro.





