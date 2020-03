Com coronavírus, Maldini critica precauções tardias na Itália: "Futebol deveria ter parado muito antes"

Lenda do futebol mundial, o ex-zagueiro Paolo Maldini é um dos milhares de infectados com o novo coronavírus na Itália, um dos países mais atingidos pela pandemia. Segundo o ídolo do Milan, o surto poderia ter sido combatido de forma mais eficaz se medidas de precaução tivessem sido tomadas antes.





- O futebol deveria ter parado muito antes. Jogar de portões fechados é um atentado aos jogadores e à própria torcida - salientou Maldini, que é diretor-técnico no Milan.





Ele também fez coro a teoria de que jogo entre Atalanta e Valencia, no dia 19 de fevereiro, pelas oitavas de final da Champions, teria ajudado na proliferação do vírus.





- Ter portões abertos na partida entre Liverpool e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, com quatro mil torcedores chegando na Inglaterra da Espanha, país que já era uma zona de foco do vírus, foi uma loucura. O mesmo vale para Atalanta x Valencia, que foi uma das causas para o surto em Bérgamo- observou.





Maldini ressaltou que passa bem e que em uma semana deve estar 100% recuperado, assim como seu filho Daniel Maldini, jogador do atual elenco rossonero e também diagnosticado com o Covid-19. O ex-zagueiro falou sobre como é conviver com a doença.





- Como todos os atletas, eu conheço meu corpo. As dores são particularmente fortes, sentimos um aperto no peito. É um novo vírus, as lutas físicas contra um inimigo que não conhece. Tive os primeiros sintomas em 5 de março, dor nas articulações e músculos, 38,5 ° de febre, não fiz o teste até terça-feira e o veredicto de positividade chegou dois dias depois. Idem para o meu filho Daniel, que teve uma forma mais fraca.





Globo Esporte