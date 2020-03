Com o apoio do Remo, Paysandu tenta mudar o formato de disputa da Série C por quadrangular

(Foto: Oswaldo Forte/O Liberal)









O Conselho Técnico da Série C do Brasileiro se reúne a partir das 14h30 desta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Paysandu, representado pelo presidente Ricardo Gluck Paul, promete levantar vários questionamentos, entre eles, segundo contou o mandatário máximo bicolor à reportagem do GloboEsporte.com, a mudança no formato de disputa da competição nacional.





Hoje a Série C é formada por dois grupos de 10 clubes. Na fase de classificação, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro da mesma chave. Os quatro melhores de cada grupo medem forças em duas partidas, definindo os classificados à Série B.





A ideia defendida pelo Paysandu é o fim do mata-mata por um quadrangular – enfrentamento entre os quatro melhores das chaves, com o acesso ficando com os times que conseguirem a melhor pontuação.





– Estou levando um estudo pronto para isso, onde o campeonato teria o acréscimo de apenas 12 jogos, quase nada. Isso traria mais renda, mais direitos de transmissão, menos chance de erro capital de arbitragem – perdeu o ano inteiro por apenas um jogo. Um melhor conceito de meritocracia, premiando o time com melhor regularidade.





– Essa pauta é dura, pois provoca uma mudança bem grande, mas vamos à luta – enfatizou Ricardo Gluck Paul. De acordo com ele, a proposta conta com o apoio do presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes.





Ricardo também pontuou outras pautas que o Paysandu colocará em discussão na reunião do Conselho Técnico: direitos de transmissão, presença do VAR nas partidas decisivas, logística, prazo de inscrição de atletas e que os times da mesma Federação não se enfrentem na última e penúltima rodada da fase de classificação, como aconteceu na temporada passada, com a disputa do Re-Pa.





Globo Esporte