Com pênalti polêmico convertido por Messi, Barcelona vence a Real Sociedad e assume a liderança do Espanhol

Mesmo com uma atuação ruim, o Barcelona reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol, ao vencer neste sábado a Real Sociedad, por 1 a 0, no Camp Nou. O gol da vitória foi marcado por Lionel Messi, de pênalti. O lance que decidiu a partida aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo. Após uma jogada pelo alto, a bola pegou no braço de Le Normand. Inicialmente, o árbitro Juan Martínez Munuera não havia marcado nada, mas houve a interferência do VAR. Aí o árbitro de campo revisou o lance, mudou de opinião e deu o pênalti para o Barça. Decisão polêmica.





Com esse resultado, o Barcelona fica em primeiro lugar no Campeonato Espanhol, com 58 pontos, dois a mais do que o Real Madrid. Já a Real Sociedad permanece na sexta colocação, com 43 pontos. O Real Madrid enfrenta o Betis neste domingo, fora de casa.





Messi não fez uma boa partida neste sábado contra a Real Sociedad. Nem mesmo para um jogador comum. A atuação no primeiro tempo foi apagada. Ele caminhou em campo, errou passes simples, pecou nas finalizações e vacilou até em domínios de bola. Como se não bastasse, foi punido com um cartão amarelo por uma falta dura. O desempenho melhorou relativamente na etapa final - pelo menos foi mais participativo. O gol de pênalti e a vitória caíram no colo. Messi se tornou o maior artilheiro na história das cinco principais ligas europeias, com 437 gols em 474 jogos, um a mais do que Cristiano Ronaldo.





A etapa final foi bem mais emocionante do que a primeira. Criticado pela torcida durante o intervalo, o Barcelona voltou mais incisivo, procurando um jogo de passes mais verticais. O time catalão terminou com 13 finalizações, sendo seis no gol adversário. Já a Real Sociedad teve nove oportunidades e só acertou uma na meta do Barça. O empate seria o resultado mais justo, mas o pênalti polêmico mudou tudo. No fim, o Barcelona ainda teve um gol de Alba anulado corretamente pelo VAR.





O Barcelona teve uma atuação ruim no primeiro tempo, principalmente dos homens do meio de campo e do ataque. Busquets, Rakitic, De Jong e Griezmann, nulos. Braithwaite esforçado. Messi passeando em campo. Já a Real Sociedad começou relativamente bem e fez marcação consistente no campo de ataque. Mas chances mesmo de gol foram uma ou duas.





Globo Esporte