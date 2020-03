Comitê espanhol pede adiamento das Olimpíadas pelo surto de coronavírus

Alejandro Blanco, presidente do Comitê Olímpico Espanhol — (Foto: Oscar J. Barroso / AFP7 / Getty Images)

O presidente do Comitê Olímpico Espanhol (COE), Alejandro Blanco, disse em entrevista local na última terça-feira (17) que cogita a possibilidade de pedir o adiamento das Olimpíadas perante a situação do coronavírus no país.





Os casos do Covid-19 tiveram um aumento expressivo nos últimos dias na Espanha, chegando a mais de 11 mil casos em dados divulgados na terça. O número de mortos está em quase 500. O país decretou estado de emergência.





“As notícias que recebemos todos os dias são desconfortáveis para todos os países do mundo, mas para nós, o mais importante é que nossos atletas não podem treinar e celebrar os Jogos em condições desiguais. Queremos que as Olimpíadas aconteçam, mas com segurança”, defende Blanco.





Os espanhóis estão em quarentena, podendo sair de casa apenas para comprar remédios, mantimentos ou ir ao hospital. Quem sair sem autorização pode ser multado em até 600 mil euros. A situação afetou todos os atletas que vivem no país.





“A decisão deve ser tomada pelo Comitê Olímpico Internacional depois dos relatórios da Organização Mundial da Saúde e do Comitê Organizador. Somos um país importante no mundo, e a quatro meses para os Jogos, nossos atletas não conseguem chegar em condições iguais”, afirmou o presidente do Comitê Olímpico Espanhol.





Mesmo assim, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse que manterá o cronograma das Olimpíadas.





“A saúde e o bem-estar de todos os envolvidos nos preparativos para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 são a nossa principal preocupação. Todas as medidas estão sendo tomadas para salvaguardar a segurança e os interesses dos atletas, treinadores e equipes de apoio. Nós somos uma comunidade olímpica, nos apoiamos nos tempos bons e nos difíceis. Essa solidariedade olímpica nos define como uma comunidade”, disse.