Comitê Olímpico Italiano quer suspender todas as atividades esportivas no país até 3 de abril

Em um comunicado, o Comitê Olímpico Italiano (CONI) decidiu por suspender todas as atividades esportivas do país até o dia 3 de abril devido à epidemia do coronavírus. A entidade vai pedir um decreto para o governo para que essa medida, decidida em reunião do comitê, seja validada. Essa decisão vale também para partidas do campeonato italiano de futebol. A competição teve rodadas adiadas por causa da doença e jogos sem público na última rodada, como o duelo entre Juventus e Inter de Milão.





- Confirmando que em todas as ações e circunstâncias a proteção da saúde é a principal prioridade de todos, no final da reunião, a CONI estabeleceu por unanimidade que: todas as atividades esportivas estão suspensas em todos os níveis até 3 de abril de 2020; para cumprir esse ponto, o governo é obrigado a emitir um decreto ministerial que pode exceder o atual vigente.





A Federação Italiana de Futebol ainda não se manifestou sobre esse pedido, mas convocou uma reunião extraordinária para esta terça. O documento do CONI não tem validade sobre partidas internacionais, mas um decreto do governo pode reverter esse cenário. Na próxima semana, por exemplo, a Juventus recebe o Lyon pelo duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A Itália é o país europeu com o maior número de casos do coronavírus: são 7.375 infectados e 366 mortes.





Governo Britânico não vai cancelar eventos esportivos





As autoridades britânicas não vão cancelar nem determinar que eventos esportivos tenham portões fechados até o momento. É isso que diz um comunicado divulgado nesta segunda pelo governo local. Ao contrário de outros campeonatos europeus, o inglês não adiou nenhuma partida e não houve jogos com portões fechados.





- Baseado nos conselhos científicos de especialistas em medicina do governo, não há justificativa de cancelar ou fechar os portões de eventos esportivos no cenário atual - afirmou o comunicado.





No entanto, o documento diz que se a situação da epidemia mudar na Grã-Bretanha, as autoridades vão considerar rever essa decisão. Até o momento, são 319 casos de coronavírus no país.





No ano da Olimpíada de Tóquio, o surto de coronavírus já cancelou ou adiou mais de cem eventos esportivos ao redor do mundo. Um dos mais recentes foi o Masters 1000 e WTA de tênis de Indian Wells, nos Estados Unidos.





Globo Esporte