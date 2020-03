Confederações apoiam decisão do COB por adiamento dos Jogos Olímpicos

Presidente do COB Paulo Wanderley (Foto: Ana Patrícia/Exemplus/COB)





Por Redação Blog do Esporte









O Comitê Olímpico do Brasil (COB) emitiu um comunicado neste sábado (21) apoiando a ideia do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que será realizado entre julho e agosto, por conta da pandemia do coronavírus. Outras confederações apoiaram a ideia depois do comunicado oficial.





A CBV, que coordena o vôlei, se diz a favor dos Jogos Olímpicos em 2021, no mesmo período previsto para 2020 inicialmente.





“Prezando pela segurança máxima de todos os envolvidos com as seleções brasileiras de vôlei e pelo bem de todo o esporte brasileiro e mundial, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) apoia o pedido de adiamento dos Jogos de Tóquio, feito, neste sábado (21.03), pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em função do coronavírus (COVID-19). A entidade que rege o esporte brasileiro pede ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que o evento aconteça em 2021, no mesmo período agendado para 2020 – entre o fim de julho e a primeira quinzena de agosto”, diz a nota da CBV.





A Confederação do Judô, a CBJ, também foi a favor do adiamento:





“A CBJ está junto com o COB nessa defesa do adiamento dos Jogos Olímpicos e parabeniza o presidente Paulo Wanderley pela coragem e liderança. O momento é de cuidarmos da saúde mundial para o melhor bem individual e universal. #JitaKyoei”.





A CBG, da Ginástica, por meio da presidente Maria Luciene Cacho Resende, apoia a decisão.





“Nossos atletas não podem treinar e estamos impossibilitados de fazer planos de viagens. Neste momento a crise mundial provocada pela pandemia se impõe sobre o planejamento anteriormente traçado, que é forçosamente relegado a um segundo plano. Os Jogos Olímpicos são a celebração da vida e da amizade entre os povos, e pressupõem os melhores atletas do mundo no topo de suas performances. No quadro atual, essa perspectiva é impossível. O evento não pode jamais nos colocar em risco. Diante de toda essa incerteza, nosso compromisso é reforçar o pleito pelo adiamento do evento de Tóquio”.





“A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, endossa por completo a nota oficial publicada hoje pelo Comitê Olímpico do Brasil referente a transferência dos Jogos Olímpicos de Tóquio para julho de 2021. (...) Locais que apresentam o mínimo de risco aos canoistas foram desativados por tempo indeterminado. Por essas medidas sabemos que afetará na respectiva performance dos treinamentos. Assim sendo, a proposta de adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021 minimizaria os impactos que estamos sofrendo neste momento”, disse a CBCa.





O Basquete também foi um dos apoiadores:





“A posição do COB, apoiada pelas confederações nacionais, se dá por conta do notório agravamento da pandemia do COVID-19 e pela consequente dificuldade dos atletas de manterem seu nível competitivo pela necessidade de paralisação dos treinos e competições. #RemoBrasil #TimeBrasil”, informou a CBB.