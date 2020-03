Conheça as duas profissões que estão em alta no mercado esportivo

Jogador de futebol? Jornalista esportivo? Marketing esportivo? Se você chutou alguma dessas três opções, ainda não acertou. Não que sejam carreiras ruins, mas o mercado que apresenta um volume de crescimento que chama a atenção é outro bem mais alternativo: as apostas esportivas.





Por muito tempo encarada de maneira pejorativa, como do viciado que perde tudo relatado em tantos filmes, as apostas são na verdade mais uma fonte de renda variável. E, assim como acontece na Bolsa de Valores, trazem riscos na mesma medida em que permitem a multiplicação de capital.





Outro ponto interessante (o qual abordaremos ao longo do texto) é que não existe apenas uma modalidade de trabalhar com as apostas esportivas. Há, portanto, oportunidade para diferentes perfis que desejam investir no mercado esportivo. Vamos entender como isso funciona.





Como é a profissão de um apostador?





O primeiro modelo de trabalho é o clássico apostador, chamado tecnicamente de punter. Esse método é mais tradicional, isto é, o investidor escolhe uma aposta, define o valor que deseja investir e aguarda o resultado final da partida. Se ele acertar a aposta, o site escolhido paga o prêmio. Caso contrário, é as casas de apostas quem fica com o dinheiro.





Ao contrário do que muita gente pensa, contudo, o apostador profissional não aposta em jogos que ele acha que vai acontecer. O real trabalho é de buscar assimetrias de mercado, ou seja, apostar em eventos que ele acredite, mas principalmente quando as probabilidades oferecidas sejam menores do que as probabilidades reais para um evento.





Além disso, outra ideia geral é que o apostador só pode investir antes de um jogo começar e tem que aguardar até o final. Isso não é verdade: as apostas podem ser feitas ao longo de uma partida, permitindo que o investidor entenda o comportamento das equipes.





Como é a profissão de um trader esportivo?





Lembra-se que comentamos no começo deste texto sobre a Bolsa de Valores? Pois ela tem total relação com a segunda forma de apostar. Apesar de menos conhecido, o trabalho de um trader esportivo é muito semelhante ao que acontece no Mercado Financeiro.





Isso acontece em um ambiente um pouco diferente. Ao invés das casas de apostas, o trader esportivo atua na Bolsa Esportiva, uma plataforma de negociação de probabilidades que permite apostas a favor e contra determinados resultados ao longo de uma partida de futebol e de outras modalidades esportivas.





Pode parecer complicado em um primeiro momento, mas é bem parecido com a Bolsa de Valores, onde para você comprar uma ação precisa ter alguém querendo vendê-la no mesmo preço.





Qual é a diferença entre um apostador e um trader esportivo?





Como já mencionamos, a diferença de atuação entre os dois modelos de trabalho com as apostas esportivas começa na plataforma selecionada. Um apostador vai buscar por casas de apostas tradicionais, enquanto que o trader esportivo precisa de uma Bolsa Esportiva. A mais conhecida delas é a Betfair.





Outro ponto de diferenciação entre os dois métodos é a forma para lucrar com o mercado esportivo. O apostador, como talvez você já saiba, precisa acertar seu palpite para ganhar dinheiro. Portanto, ele depende do resultado final do jogo para saber o seu resultado financeiro.





Já no trading esportivo, essa dependência é praticamente nula. Como você pode “comprar” e “vender” as cotações ao longo do jogo, o foco do lucro está na variação das probabilidades. O resultado final do confronto pouco importa nessa abordagem de mercado.





Onde buscar conteúdo de qualidade sobre as apostas esportivas?





Antes de sair apostando por aí, é mais do que recomendável que você se informe e estude um pouco sobre o assunto. Vale lembrar que as apostas esportivas são uma modalidade de investimento que se enquadra em renda variável. Ou seja, você pode sim ganhar muito dinheiro, como pode amargar fortes prejuízos também.





Sendo assim, aproveite a internet. Existem, atualmente, diversos sites que abordam bons conteúdos gratuitos. Você pode até mesmo explorar alguns cursos gratuitos que compartilham toda base importante para começar nas apostas esportivas.





Como escolher uma casa de apostas confiável para investir?





Uma preocupação bastante comum entre apostadores iniciantes é a seleção de uma casa de apostas confiável. Ninguém quer, afinal, ficar com dinheiro preso ou ver o site não cumprindo as regras estabelecidas.





Abaixo, listamos algumas dicas para verificar que uma casa de apostas é realmente confiável para utilização nos seus investimentos.





O site apresenta regulamentação e fiscalização de entidades (a informação costuma ficar no rodapé)

O atendimento (suporte) é rápido e você tem fácil acesso ao tirar dúvidas

Bons limites para apostar em cada seleção

A casa de apostas não recebe tantas críticas em fóruns e comentários pela internet





Já para o trader esportivo, ainda é importante que a Bolsa Esportiva tenha liquidez, isto é, volume de dinheiro circulando. Neste caso, a recomendação é usar a própria Betfair, justamente por ser a maior plataforma para trading esportivo.





Dicas para ter sucesso como apostador





As apostas esportivas são, acima de tudo, muito divertidas. Você tem a chance de ganhar dinheiro com uma das grandes paixões do brasileiro: o futebol. No entanto, caso queira levar a sério e realmente lucrar com esse investimento, algumas regras são fundamentais. E vale reforçar que elas valem tanto para o apostador convencional, como para o trader.





Uma delas é a gestão de banca, nome aplicado à maneira pela qual você gerencia o seu capital. Seja extremamente conservador em relação a isso. Use pequenas parcelas do dinheiro a cada aposta, sendo recomendável que esse valor não seja superior a 2% por investimento. Assim, você protege o seu capital para o longo prazo.





Além disso, outro ponto fundamental é o controle emocional. Renda variável não tem esse nome por acaso: ela varia. Portanto, é fundamental estar preparado para oscilações no seu capital tanto para cima (lucro), como para baixo (prejuízo).