Conmebol ainda mantém calendário, mas avisa que torcida em estádio vai depender de ordens de governos

(Foto: Luis Vera/Getty Images)









Com as rodadas iniciais das Eliminatórias para a Copa de 2022 adiadas, a Conmebol ainda tem preocupação sobre a manutenção do calendário de competições da Libertadores e da Sul-Americana. Por enquanto a entidade sul-americana manifesta que estão confirmadas as datas previamente aprovadas para as duas competições, mas há possibilidade de haver jogos com portões fechados.





Um documento, assinado pelo secretário geral da Conmebol, José Astigarraga, foi enviado nessa quarta-feira de noite para cada federação. O texto alertava sobre a "excepcionalidade da situação" e a "evolução mundial do novo coronavírus, virus que se encontra presente em sete de nossos 10 países membros". O texto ainda não contava com as últimas atualizações. Apenas a Venezuela não tinha caso confirmado de novo coronavírus até a noite dessa quarta.





A Conmebol avisou a cada federação que a presença de público vai depender das ações e determinações de cada Ministério de Saúde de respectivos países. "A Conmebol acatará as ordens emitidas por cada governo", escreveu o secretário geral da Conmebol. Há possibilidade de jogos sem público, o que aconteceu nessa quarta, por exemplo, com o River Plate, por punição disciplinar.





A Sul-Americana ainda vai demorar mais um pouco para retornar. Os jogos estão previstos apenas para maio. O que deixa em aberto qualquer alteração posterior do calendário do outro torneio.





CBF discute tema nesta quinta





Nesta quinta-feira há três jogos marcados na Libertadores - Grêmio x Internacional, na Arena tricolor, em Porto Alegre. No Uruguai, Nacional (URU) e Estudiantes de Mérida, além de Racing contra Alianza Lima, do Peru, em jogo que será realizado na Argentina. Por enquanto, estes jogos seguem sem proibição de público. Mas, nessa quarta, o Olimpía já jogou no Paraguai de portões fechados.





Uma reunião de rotina na sede da entidade nesta tarde de quinta-feira vai servir para a diretoria da CBF discutir possíveis medidas para evitar a propagação do vírus. Ainda não há previsão de restrição de público, mas o assunto será tema do encontro.





Globo Esporte