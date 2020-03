Conmebol suspende jogos da próxima rodada da Taça Libertadores por conta do coronavírus

A Conmebol decidiu suspender a próxima rodada da Taça Libertadores por causa do surto do coronavírus na América do Sul. A medida é válida para o período entre os dias 15 e 21 de março. A rodada desta semana será encerrada normalmente.





O anúncio da suspensão ocorreu pelo perfil oficial da entidade no Twitter. A destaque fica para os jogos da próxima semana e que haverá ajustes no calendário da competição para as próximas semanas.



La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó la suspensión temporal de la CONMEBOL @Libertadores 2020. pic.twitter.com/9yayRb31mK March 12, 2020



A suspensão também é válida para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, marcada para o período de 23 a 31 de março. Ainda não há uma nova data prevista para a realização dos jogos.





Pela Libertadores, o Flamengo enfrentaria o Independiente del Valle, o Palmeiras visitaria o Bolívar, o Athletico-PR pegaria o Jorge Wilstermann, o São Paulo encararia o River Plate e o Santos mediria forças contra o Olimpia.