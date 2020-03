Contratações de jogadores de futebol com ensino superior cresceu 75% em 2019

Em 2019, foram contratados 93 jogadores de futebol com ensino superior em todo o Brasil. Isso representa um crescimento de 75% em relação aos 53, em 2018. O levantamento foi feito pelo Quero Bolsa , plataforma de vagas e bolsas de estudo no ensino superior, utilizando dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).





O crescimento aconteceu pelo quarto ano seguido e atingiu, assim, o número mais alto da década. Em 2017, foram 49 contratações nessa condição e, em 2016, foram 40.

Quando falamos de técnicos de futebol, 550 contratações tiveram nível superior, em 2019. O número foi ligeiramente menor aos 568, em 2018, mas ainda bem superior aos 369, em 2017.As contratações aconteceram em 16 estados. O que apresentou maior número de contratações foi São Paulo com 22; três estados apresentaram apenas uma: Pará, Bahia, Mato Grosso do Sul e Goiás.