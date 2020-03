Copa América é adiada para 2021 devido a pandemia do coronavírus

Por Redação Blog do Esporte









Por conta da pandemia do coronavírus, a Copa América deste ano foi adiada para 2021. A competição seria realizada na Argentina e Colômbia a partir do dia 12 de junho, no mesmo período da Eurocopa, que também foi adiada. A decisão do adiamento foi um consenso entre o Conselho da Conmebol e a Uefa.





“Esta é uma medida extraordinária para uma situação inesperada e responde à necessidade fundamental de evitar a evolução exponencial do vírus. Não foi fácil tomar essa decisão, mas devemos sempre proteger a saúde de nossos jogadores e de todos os que fazem parte da grande família de futebol da América do Sul. Não duvide que o torneio internacional mais antigo do mundo será voltar mais forte do que nunca em 2021”, disse Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol.





Os grupos da competição serão mantidos e a data para a disputa será agora de 11 de junho a 11 de julho de 2021.





O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin também comentou sobre o adiamento da Eurocopa.





“Era importante que, como órgão do futebol europeu, a Uefa liderasse o processo e fizesse o maior sacrifício. A mudança do Euro 2020 tem um custo enorme para a Uefa, mas faremos o nosso melhor para garantir que o vital financiamento para o futebol de base, o futebol feminino e o desenvolvimento do esporte em nossos 55 países não seja afetado. A finalidade do lucro tem sido nosso princípio norteador na tomada dessa decisão para o bem do futebol europeu como um todo”, disse.





UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 17, 2020





Este adiamento deve mudar os planos da Fifa sobre o novo Mundial de Clubes, que seria realizado no meio de 2021, na China. A entidade ainda não se manifestou sobre as possíveis mudanças no calendário.





Confira a nota completa emitida pela Conmebol sobre o adiamento:





"Após uma análise detalhada da situação em relação à evolução mundial e regional do Coronavírus (Covid-19) e das recomendações de organizações internacionais da área de Saúde Pública para tomar precauções extremas, a Conmebol anuncia o adiamento da 47ª edição da Copa América para as datas de 11 de junho a 11 de julho de 2021.





A Confederação, com seu presidente Alejandro Domínguez, juntamente com os 10 presidentes das diferentes Associações Membro, considera que um evento dessa magnitude merece que toda a atenção e esforço sejam concentrados em sua organização; A prioridade de hoje está em segundo plano para proteger a saúde e a segurança das equipes nacionais, torcedores, mídia e cidades-sede.





Gostaríamos de agradecer especialmente aos Presidentes da República Argentina, Don Alberto Fernández, e da República da Colômbia, Don Iván Duque, por todos os sinais de cordialidade e colaboração permanente, juntamente com seus respectivos Ministros e funcionários do governo, pela organização deste grande campeonato. Nesse mesmo sentido, agradecemos também o constante acompanhamento e trabalho dos presidentes da Associação Argentina de Futebol, Claudio Tapia e da Federação Colombiana de Futebol, Ramón Jesurún, para concretizar a Copa América 2020 em seus respectivos países.





Agradecemos também à Uefa e ao seu Presidente, Aleksander Čeferin, pelo trabalho conjunto e pela decisão coordenada de adiar a Euro 2020 em benefício de toda a família do futebol.





Nos próximos meses, a CONMEBOL informará, por meio de seus canais oficiais, sobre as decisões tomadas com as Associações Membros e de acordo com as recomendações das organizações de saúde. "