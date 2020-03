Corinthians confirma venda de Pedrinho ao Benfica e permanência até fim do Paulistão

Em nota oficial divulgada na manhã desta quarta-feira, o Corinthians confirmou a venda de Pedrinho ao Benfica, de Portugal, assim como a permanência do meia no Timão até o fim do Campeonato Paulista.





No comunicado, o Corinthians informa que o contrato de Pedrinho com o Benfica será de cinco anos, mas não divulga o valor que o clube receberá com a transferência. Já a agremiação portuguesa, em seu site oficial, confirmou que pagará 20 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões na época da negociação e R$ 105 milhões na cotação atual).





O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, o Timão pode receber bônus de 2 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) caso Pedrinho atinja metas estipuladas em contrato.





O Benfica também confirmou o acerto e divulgou imagens do jovem de 21 anos realizando exames médicos em Portugal. De acordo com os encarnados, a multa rescisória do novo contrato de Pedrinho é de 120 milhões de euros (R$ 560 milhões).





– É um passo muito importante. Sinto-me muito realizado por poder estar num grande clube. É uma grande oportunidade para mim, para poder mostrar o meu futebol, e só tenho a agradecer ao presidente pela oportunidade. Mostrar o meu talento é o que mais quero – disse Pedrinho ao site oficial do clube lusitano.





Pedrinho retorna ao Corinthians nesta quinta-feira e tem chance de ser titular no domingo, diante do Ituano, na Arena Corinthians.





A final do Paulistão será no dia 26 de abril. Pelo planejamento do Benfica, Pedrinho embarcará para Portugal em seguida, para que tenha tempo de cuidar de sua mudança e se adaptar ao novo país. Ele só poderia defender os Encarnados na próxima temporada, entre o fim de julho e o começo de agosto.





Formado na base do Corinthians desde os 14 anos, Pedrinho passou por todas as categorias e foi promovido ao elenco principal em 2017, mesmo ano em que foi campeão da Copa São Paulo. Como atleta profissional, ele conquistou um Campeonato Brasileiro (2017) e três Paulistas (2017/2018/2019).





Globo Esporte