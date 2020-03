Coronavírus adia Pré-Olímpico de basquete 3x3 e afeta programação dos brasileiros

Já são inúmeros os eventos cancelados e adiados por conta do surto do coronavírus no mundo todo. Uma decisão, no entanto, tomada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) afetou diretamente a seleção brasileira de basquete 3x3, que participaria entre os dias 18 e 23 de março do Pré-Olímpico da modalidade em Bengaluru, na Índia. A entidade decidiu adiar o torneio, mas ainda não definiu a nova data - precisar ser antes de 24 de abril, quando acontece outro evento qualificatório para os Jogos. Com isso, o início dos treinos do Brasil previsto para o próximo dia 9 de março está suspenso até segunda ordem.





Esse não é o primeiro evento da FIBA afetado pela epidemia do coronavírus. A entidade também adiou ou cancelou a Copa Asiática de basquete 3x3, a Copa Asiática sub-16 de basquete 5x5 e a Champions League da África.





O Brasil participará do Pré-Olímpico de basquete 3x3 com outras 19 seleções. Na primeira fase, estará ao lado de Mongólia, Polônia, Turquia e República Tcheca no Grupo A. Os dois melhores times avançam para a fase seguinte, em formato de mata-mata. Também disputarão o evento: Estados Unidos, Lituânia, Bélgica, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Eslovênia, França, Catar, Filipinas, República Dominicana, Holanda, Letônia, Canadá, Croácia e Índia.





Globo Esporte