Coronavírus: F1 adia GPs da Holanda, Espanha e Mônaco; novo regulamento, só em 2022

A Fórmula 1 anunciou na manhã desta quinta-feira que, por causa da pandemia de coronavírus, decidiu adiar os GPs da Holanda, Espanha e Mônaco. Com isso, são atualmente sete as etapas afetadas pelo surto de Covid-19. A expectativa é que o Campeonato Mundial tenha início somente na que seria a oitava corrida do ano, no GP do Azerbaijão, em 7 de junho.





A categoria, em conjunto com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e as equipes, também aprovou um calendário flexível e condensado, e o adiamento da implementação do novo regulamento e carros, previsto para 2021, para o ano seguinte. Isso porque um calendário com menos corridas significa menos verba para as equipes investirem nos novos modelos.





A temporada de 2021 será realizada com as regras deste ano, mas o teto orçamentário de US$ 175 milhões (cerca de R$ 900 milhões) para as dez equipes entrará em vigor já no ano que vem. Para passarem a valer, as mudanças acima precisam ser aprovadas pelo Conselho Mundial de Esportes a Motor (WMSC), mas, diante do cenário atual, a aprovação seria mera formalidade.





Antes do anúncio, o GP da Austrália já havia sido cancelado faltando horas para o início da disputa do primeiro treino livre, quando fãs já se aglomeravam na porta. Dias depois foi confirmado o adiamento de Barein, que em princípio seria disputado com portões fechados, e do Vietnã, que faria sua estreia na categoria. A etapa da China, epicentro do surto do Covid-19, foi a primeira corrida a anunciar o adiamento.





"Por causa do contágio global do Covid-19 e após discussões com a FIA e os três promotores dos eventos, hoje foi confirmado que os GP's da Holanda, Espanha e Mônaco serão adiados.





A F1, FIA e os três promotores tomaram essa decisão para garantir a segurança e saúde dos profissionais das equipes, pilotos e fãs, algo que permanece como nossa prioridade.





F1 e FIA continuarão a trabalhar em conjunto com os promotores afetados e com as autoridades locais para monitora a situação com o tempo adequado para estudar datas alternativas para cada GP ao longo do ano, caso a situação melhore.





A F1 e a FIA esperam começar o campeonato de 2020 assim que for seguro para tal após maio, e seguirão monitorando a situação do Covid-19".





Curiosamente, até esta quinta-feira, os trabalhos em Mônaco seguiam a todo vapor na montagem do circuito, ainda que, tanto o príncipe Albert e o ministro de estado, Serge Telle, tenham testado positivo para o coronavírus. Já os circuitos de Zandvoort e Barcelona haviam anunciado que monitoravam a situação, admitindo a possibilidade de adiamentos caso se fizessem necessários.





F1 antecipa as férias





A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) já havia anunciado a antecipação das férias das equipes de Fórmula 1 de agosto para março/abril. O objetivo da mudança é deixar o mês de agosto livre para a remarcação das corridas adiadas devido à pandemia mundial de coronavírus. Além disso, o período de fechamento das fábricas das equipes passa a ser de 21 dias, sete a mais do que seria em agosto.





Globo Esporte