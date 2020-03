Coronavírus: Mineirão doa R$ 240 mil a hospital de BH para compra de equipamentos destinados a médicos

O Mineirão anunciou, na tarde desta sexta-feira, que fez uma doação de R$ 240 mil ao Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, para auxiliar no combate ao novo coronavírus. A iniciativa foi feita em parceria com a ONG Dawh Brasil, e os recursos são provenientes de doações feitas na Alemanha em troca de pedaços das redes que estavam nos gols do Gigante da Pampulha na vitória alemã por 7 a 1, sobre o Brasil, nas semifinais da Copa do Mundo de 2014.





De acordo com Ludmila Ximenes, Relações Institucionais do Mineirão, os recursos serão destinados à compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde que trabalham no Baleia.





- Assim como o mundo todo, nós, no Mineirão, temos buscado incansavelmente formas de contribuir na batalha contra essa pandemia. Compreendemos a nossa responsabilidade, como empresa e como cidadãos, e, em conjunto com os parceiros da Dahw, conseguiremos equipar nossos médicos adequadamente, com luvas, máscaras, álcool e óculos de proteção.





Em função da pandemia da COVID-19, o Mineirão fechou as portas para qualquer tipo de evento até o dia 5 de abril, data que pode ser estendida pela Minas Arena, empresa que administra o estádio. A medida impacta não só no futebol (que está com o calendário paralisado), mas também no adiamento/cancelamento de eventos musicais que estavam programados para o período. As visitações guiadas também estão suspensas.





Campanha para novos leitos





O Mineirão também iniciou uma campanha pública, em conjunto com o Hospital da Baleia, para conseguir recursos para inaugurar uma ala no hospital da capital mineira. A ala já foi construída, mas precisa de equipamentos hospitalares para começar a funcionar. A capacidade é de até 70 leitos. As doações podem ser feitas por este site





Globo Esporte